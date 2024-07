Ehrliches Geständnis: Katie Price unternahm Suizidversuch

Katie Price (46) wurde schon mehrfach das Herz gebrochen. Nachdem ihr damaliger Mann Kieran Hayler (37) eine Affäre gehabt hatte und ihre Ehe 2018 in die Brüche gegangen war, erreichte sie einen Tiefpunkt. Im Gespräch mit Daily Star erzählt sie nun, dass sie damals versucht habe, Suizid zu begehen. "Ich war auf meiner Toilette. [...] Ich wollte nicht mehr hier sein. Niemand wusste es, ich war ganz allein", erinnert sich das Model. Sie sei ohnmächtig geworden und später mit blauen Flecken im Gesicht erwacht. An diesem Punkt wurde ihr klar: "Was zur Hölle? Ich muss mir Hilfe holen."

Zu dieser Zeit habe Katie keine Unterstützung erfahren und negative Reaktionen gefürchtet. Im Interview mit der Zeitung berichtet sie: "Ich wusste nicht, mit wem ich reden sollte. Ich dachte, dass niemand mit mir arbeiten wollen würde, wenn ich darüber sprechen würde." Heute habe die Familienmutter einen ganz anderen Umgang mit ihrer psychischen Gesundheit und wisse, wie wichtig ehrliche Kommunikation sei. "Wenn ihr jemals in die Situation kommt, in der ihr vortäuscht, okay zu sein, aber innerlich denkt: 'Ich kann das nicht', dann müsst ihr es jemandem sagen", rät sie ihren Fans.

Ein Lichtblick in Katies Leben sind ihre fünf Kinder. In ihrer Biografie "This is Me" verriet die gelegentliche Sängerin kürzlich, dass sie bereit für noch mehr Nachwuchs wäre: "Ich werde noch ein Baby bekommen. Es gibt eine Klinik, die derzeit einige Eizellen und Spermien von Spendern bereithält und darauf wartet, dass ich komme und sie mir implantieren lasse."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Katie Price und Kieran Hayler im Mai 2013 in London

Instagram / katieprice Katie Price mit ihren Kindern Junior und Princess



