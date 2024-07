Samenspende: So will Katie Price erneut schwanger werden!

Katie Price (46) verrät ihre bizarren Babypläne. Die Reality-TV-Darstellerin, die seit Februar in einer Beziehung mit dem "Married at First Sight"-Teilnehmer John Joe Slater ist, plant weiteren Nachwuchs – allerdings ohne ihren Liebsten. "Ich werde noch ein Baby bekommen. Es gibt eine Klinik, die derzeit einige Eizellen und Spermien von Spendern bereithält und darauf wartet, dass ich komme und sie mir implantieren lasse", gibt sie in ihrer neuen Biografie "This is Me" preis und plaudert im Zuge dessen noch weitere intime Details aus: "Ich bin eine Liste geeigneter Spender durchgegangen und habe mich für das Sperma eines US-amerikanischen Mannes mit mehreren Herkünften entschieden, und obwohl ich möglicherweise eine Eizelle habe, die lebensfähig wäre, habe ich mich auch für eine Spendereizelle entschieden."

Man vermutet, dass Katie die Pläne vor ihrer Beziehung mit JJ schmiedete. Von dem 31-Jährigen schwärmt sie in ihrem Werk nämlich nur in den höchsten Tönen. "Ich fühlte mich so sehr zu ihm hingezogen. Er war nicht der normale, bettelnde Typ Mann, der sagen würde: 'Ich will dich wiedersehen, ich will dich f*cken.' Das ist für mich ein echter Abturner. So war er nicht", betont die fünffache Mutter und ergänzt: "Ich fühlte mich wie ein Teenager. Er mochte mich, und ich mochte ihn."

Dass die Britin von weiteren Kindern träumt, ist wohl unbestritten. Ende April wurde bereits spekuliert, ob das OnlyFans-Model und sein Liebster Nachwuchs erwarten. Ein Insider dementierte diese Gerüchte zwar gegenüber The Sun aber stellte zugleich klar: "Es ist ihr egal, was andere Leute denken – sie ist zuversichtlich in ihrer Beziehung und denkt, dass er ein großartiger Vater sein wird."

ActionPress JJ Slater und Katie Price

Instagram / johnjoeslater JJ Slater und Katie Price, Juni 2024

