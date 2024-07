"Größtes Projekt": Elevator Boys veröffentlichen neue Songs!

Ein großer Tag für die Elevator Boys steht an! Die Band, bestehend aus Tim Schaecker (25), Luis Freitag, Jacob Rott (24), Bene Schulz und Julien Brown, bringt heute neue Songs heraus. Ihren neuen Tonträger nennen sie "Scared To Love" und er beinhaltet sechs Werke. Und passend zum Release gibt es für die Fans noch einen weiteren Grund zur Freude: Die fünf Jungs geben das erste Mal live vor Publikum ein Konzert in Berlin. Elevator Boy Tim verrät bereits am Mittwoch auf Instagram: "Unser bisher größtes Musikprojekt erscheint heute Abend und morgen unser erstes Live-Konzert!"

Dass es ihr großer Wunsch war, gemeinsam Musik zu machen, machen die Jungs in einem GQ-Interview deutlich. Jacob schwärmt von ihrer musikalischen Tätigkeit: "Durch die Musik haben wir einfach einen Kanal für uns gefunden, über den wir mehr von unseren Gefühlen und Persönlichkeiten zum Ausdruck bringen können." Ihr starker Zusammenhalt, auch in ihrer gemeinsamen Karriere, hat einen wichtigen Grund, wie Luis offenbart: "Wir behandeln uns nicht wie Arbeitsmaschinen, die Tag und Nacht durchziehen müssen, sondern wie Freunde. Wir gucken auf das Wohlergehen der anderen."

Die fünf Jungs sind ursprünglich durch ihre Fahrstuhlvideos auf TikTok bekannt geworden. Bereits vor einem Jahr verkündeten sie, dass sie nun eine Musikkarriere einschlagen. "Musikcamp in Kapstadt. Das erste Mal an verschiedenen Liedern zu arbeiten, war definitiv eine neue Herausforderung für uns", schrieben die Jungs unter ein Instagram-Video. Ihren ersten großen Auftritt hatten sie im Juni 2023 in London vor etwa 80.000 Leuten, wie RTL berichtet. Nun folgt in wenigen Stunden ihre erste Performance vor ihren deutschen Fans.

Getty Images Die Elevator Boys bei den GQ Men of the Year Awards 2023

Instagram / elevatorboys Die Elevator Boys im September 2022 in Mailand

