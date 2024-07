Ist J.Los Lifestyle schuld am Liebes-Aus mit Ben Affleck?

Brachte Jennifer Lopez (54) zu viel Drama mit in die Ehe? In den vergangenen Monaten häufen sich die Scheidungsgerüchte um J.Lo und Ben Affleck (51). Nun soll OK! von einem Insider erfahren haben, dass der gegensätzliche Lebensstil seiner Frau einfach zu viel für den Schauspieler gewesen sei. "Jennifer hat eine große Entourage, die ihr täglich folgt – Glamour-Truppe, Videografen, Fotografen, Assistenten, Trainer", berichtete die Quelle dem Magazin und fügte hinzu: "Es war die ganze Zeit ein Drama."

Die Sängerin habe ihrem Ehemann ihre Art zu leben näherbringen wollen: "Sie hat versucht, Ben klarzumachen, dass Jennifer Lopez ein 24/7-Job ist. Sie ist ihre eigene Marke, während Ben seine Arbeit nicht mit nach Hause nimmt." Doch so wie es aussieht, scheint dieser Versuch gescheitert zu sein: Inzwischen ist der 51-Jährige aus dem gemeinsamen Zuhause ausgezogen und wohnt nun in einem Mietobjekt in der Nachbarschaft seiner Ex Jennifer Garner (52) und der gemeinsamen Kinder. Obwohl er anscheinend derjenige war, der diese Entscheidung traf, soll er sehr unter der Situation leiden. "Jennifer war Bens Traumfrau", will die Quelle wissen und berichtet weiter: "Er ist traurig und deprimiert, dass es nicht geklappt hat, obwohl er weiß, dass es das Richtige ist, die Beziehung zu beenden."

Ein Auszug scheint aber nicht das Ende des Dramas zu sein. Auch die Patchwork-Situation der Familie macht das Ganze nicht einfacher: Sowohl Jennifer als auch der "Gone Girl"-Darsteller brachten ihre Kinder aus erster Ehe mit in die Beziehung. Vor allem Bens Tochter Violet Affleck (18) soll eine besonders enge Bindung zu der "Jenny From The Block"-Interpretin haben. Gegenüber Entertainment Tonight ließ eine Quelle verlauten, dass der Vater "auf keinen Fall" wolle, "dass es zu Spannungen zwischen Jennifer und Violet" komme. Weiter berichtete sie: "Es ist ein bisschen schwierig für ihn, aber sowohl Jennifer als auch Ben wollen, dass alle ihre Kinder glücklich sind, unabhängig von den Problemen, die sie in ihrer Ehe haben."

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / jlo Violet Affleck und Jennifer Lopez im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr nachvollziehen, dass J.Los Lebensstil zu dramatisch für Ben ist? Ja, verstehe ich voll und ganz. Nein, er wusste doch wohl schon vorher, wie ihr Leben abläuft. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de