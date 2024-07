Lily Allen spricht manchmal tagelang nicht mit ihrem David

Seit 2020 sind Lily Allen (39) und David Harbour (49) schon verheiratet. Allerdings scheint es für die Sängerin nicht immer so einfach zu sein, mit einem Schauspieler eine Beziehung zu führen, da er wegen seiner Arbeit viel reist. In der aktuellen Folge ihres Podcasts "Miss Me?" verrät die "Smile"-Interpretin nun, wie die beiden damit umgehen: "Wir flirten viel übers Handy. Wir chatten mit Video und manchmal, wenn es zu viel wird, reden wir ein paar Tage überhaupt nicht miteinander." Damit gehe es den beiden ganz gut, fügt sie außerdem hinzu.

Wie die Sängerin weiter offenbart, ist es für die beiden aber umso schöner, wenn sie doch wieder zusammenfinden – das Vermissen würde die Beziehung "wiederbeleben". Trotzdem betont Lily, dass der Stranger Things-Star immer ihre erste Anlaufstelle ist. "Wenn etwas Wichtiges passiert oder ich jemanden um Rat fragen muss, ist er die erste Person, mit der ich rede. Er ist einfach mein Partner", schwärmt sie. Auch früher erwähnte sie schon, wie sehr sie auf ihren Liebsten vertraut. Er darf sogar ihre Zeit am Smartphone kontrollieren, damit sie nicht davon abhängig wird.

In ihrem Podcast gibt Lily immer wieder ihre verrückten Ideen preis und erzählt gerne, was ihr Liebster davon hält. Zuletzt bekannte sie sich zu ihrem neuesten Geschäftsmodell: Sie verkauft Bilder ihrer Füße bei OnlyFans! David konnte sich anfangs nicht richtig damit anfreunden, doch mittlerweile soll er davon richtig begeistert sein. Lily selbst hat ebenfalls eine Menge Spaß daran, die Fußbilder zu teilen – dadurch würde sie "Macht und Kontrolle über etwas haben", das sie selbst so albern findet.

Getty Images David Harbour und Lily Allen, 2022

Getty Images David Harbour und Lily Allen bei der Met Gala 2022

