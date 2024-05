"Süchtig": Deshalb kontrolliert David Harbour Lilys Handy!

Lily Allen (39) überrascht ihre Fans mit einem kontroversen Geständnis: David Harbour (49) hat vollen Zugriff auf ihr Smartphone! Was für einige ein absolutes No-Go wäre, ist für die Sängerin sogar ausdrücklich erwünscht. Grund dafür sei die negative Auswirkung ihres Handys auf ihre Kreativität, wie sie im Interview mit The Sunday Times erklärt: "Die kreative Seite meines Gehirns ist durch mein Smartphone ruiniert worden. Ich habe das Gefühl, dass es jedem so geht." Lily geht sogar noch einen Schritt weiter und fügt hinzu: "Ich glaube, es hat uns als Spezies zerstört. Es ist furchtbar, dass sie so konzipiert sind, dass sie süchtig machen."

Für ihre Handy-Sucht hat Lily aber schon eine für sie passende Lösung gefunden. "Ich habe jetzt ein Kinderhandy namens Pinwheel. Damit kann man nicht surfen oder Social Media nutzen, aber Uber und Spotify funktionieren. Mein Mann ist der Betreuer des Telefons, also kontrolliert er, welche Apps ich auf meinem Handy haben darf", verrät sie im Laufe des Gesprächs. Aber nicht nur David kontrolliert das Handy seiner Frau – auch die 39-Jährige verwaltet das Smartphone des Schauspielers. Ihren Kindern Ethel (12) und Marnie habe sie ebenfalls die mobilen Endgeräte weggenommen, da sie gelesen habe, dass Kinder erst ab 14 Jahren Handy benutzten sollten.

Wie süchtig Lily nach ihrem Handy wirklich ist, verriet die "Hard Out Here"-Interpretin erst kürzlich im Podcast "Where There's A Will, There's A Wake". Auf die Frage, was sie mit ins Grab nehmen würde, antwortete sie: "Wahrscheinlich mein Telefon – wegen meines Suchverlaufs auf Google und auf Pornoseiten, gerade am Samstagabend, wenn die Kinder bei ihrem Vater sind."

Lily Allen mit ihren beiden Töchtern und David Harbour

Lily Allen, Sängerin

