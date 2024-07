"So stolz": Mirja du Mont teilt seltene Aufnahme mit Sohn

Mirja du Mont (48) teilt nur wenig aus ihrem Privatleben – jetzt gibt sie ihren Followern in ihrer Instagram-Story einen süßen Einblick in ihr Familienleben. Zum bestandenen Abitur ihres Sohnes Fayn gratuliert sie ihm mit einem gemeinsamen Bild, auf dem die beiden Arm in Arm posieren. "Herzlichen Glückwunsch zum Abi, mein Schatz", schreibt sie zu dem feierlichen Tag dazu und versieht die Aufnahme mit einem Sticker, auf dem "Abitur 2024" steht.

Mirjas Sohn sieht man in der Öffentlichkeit selten – aber die optische Ähnlichkeit zu seiner Schwester Tara ist groß. Sie ist bereits ausgezogen und baut sich ihr eigenes Leben in Berlin auf, wo sie kreatives Schreiben studiert. Der 17-Jährige hat wohl auch schon eine Richtung, in die es ihn in seiner Zukunft zieht. Nach einer gemeinsamen Norwegen-Kreuzfahrt plauderte Mirja im Bild-Interview aus: "Fayn meinte, dass er sich sogar vorstellen kann, hier zu studieren."

Auch Fayns Vater Sky du Mont (77) könnte bestimmt nicht stolzer sein. Der Schauspieler fehlt zwar auf dem gemeinsamen Bild, aber sicherlich zelebriert auch er den Abschluss des 17-Jährigen. Sky und Mirja trennten sich 2017 – trotzdem haben sie ein gutes Verhältnis miteinander. Der 77-Jährige hat bereits ein neues Liebesglück gefunden: Er ist seit 2022 mit der 29 Jahre jüngeren Julia zusammen. Gegenüber Bunte verriet er, dass der Altersunterschied für ihn egal sei: "Ich verliebe mich ja nicht in ein bestimmtes Alter, sondern in eine Person."

Instagram / mirja_du_mont Mirja du Mont und ihr Sohn Fayn du Mont im Juli 2024

Getty Images Mirja und Sky du Mont, April 2011

