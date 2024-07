War Königin Camillas Geburtstag nicht nach ihrem Geschmack?

Königin Camilla (77) feierte am 17. Juli ihren Ehrentag. Allerdings kann von Feiern kaum die Rede sein, denn sie verbrachte den Tag bei einem offiziellen Termin. Nach den Neuwahlen Anfang des Monats musste das britische Parlament unter Aufsicht des königlichen Paares neu eröffnet werden. Ein Insider aus dem engsten Kreis der Royal-Lady verrät nun gegenüber OK!: "Es ist nicht die Art, wie sie ihren Geburtstag am liebsten verbringen würde, aber man wird nie ein einziges Wort der Beschwerde hören." Wenn es nach dem Geburtstagskind gegangen wäre, hätte sie etwas anderes vorgehabt. Allerdings überwiege für die Ehefrau von König Charles (75) immer ihr "außerordentlich starkes Pflichtbewusstsein".

Während des Festaktes im Palast von Westminster waren viele Augen auf das royale Paar gerichtet. So fiel manchen Zuschauern das leicht nervöse Verhalten des Monarchen auf. Judi James, eine Expertin für Körpersprache, erläuterte laut Mirror: "Charles zeigte heute einige kleine Anzeichen von innerer Unruhe, indem er nach seiner ersten Ankündigung die Lippen zusammenzog und mit seinen Gewändern herumfuchtelte, nachdem er sich hingesetzt hatte." Im Gegensatz dazu habe seine Gemahlin einen ruhigen Eindruck gemacht.

Ob Camilla und ihr Ehemann danach noch etwas anderes unternommen haben, ist nicht bekannt. Paul Burrell (66), der Ex-Butler von Queen Elizabeth (✝96), hatte im Vorhinein im Gespräch mit Express spekuliert, dass sie etwas Besonderes vorhaben könnten. "Vielleicht werden sie wieder ins Ritz gehen, denn das war ein Meilenstein, als sie das erste Mal zusammen ausgingen", vermutete der ehemalige Mitarbeiter der Krone. Noch dazu war der Autor davon ausgegangen, dass Charles sie mit teurem Schmuck verwöhnen würde.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles und Königin Camilla, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla in Wimbledon, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Camilla war genervt von der Prozedur im Parlament? Ja. Das kann ich mir vorstellen. Nein. Ich glaube, es war für sie eine Ehre. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de