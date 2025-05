Trotz Krebs: König Charles lebt so normal wie möglich weiter

König Charles (76) III. zeigt sich entschlossen, sein Leben trotz der aktuellen Krebsdiagnose so normal wie möglich fortzuführen. Während einer zweitägigen Reise nach Kanada absolvierte der Monarch gemeinsam mit seiner Frau Königin Camilla (77) ein straffes Programm, das mit einer 26-minütigen Rede in Englisch und Französisch zur Eröffnung des Parlaments in Ottawa seinen Höhepunkt fand. "Das Geheimnis im Umgang mit dieser Krankheit ist, sie zu managen, und genau das tut er", berichtete ein ranghoher königlicher Mitarbeiter laut Hello!. Medizinischen Empfehlungen folgend, hält der König an seinem Alltag fest. "Es ist kein Geheimnis, dass er weiterhin behandelt wird, aber er ist unglaublich fit und bewältigt alles bemerkenswert gut", fügte der Insider hinzu.

Die Reise nach Kanada markierte nicht nur einen emotionalen Moment für Charles, sondern auch eine besondere Verbindung des Königs zu den Commonwealth-Nationen. Während der beiden Tage nahmen Charles und Königin Camilla an zahlreichen öffentlichen Veranstaltungen teil und wurden von den Kanadiern herzlich empfangen. Der Besuch beinhaltete auch persönliche Begegnungen, wie etwa eine Veranstaltung im Lansdowne Park und einen Spaziergang zu einem Kriegsdenkmal. Der König zeigte sich gerührt und beschrieb die Zeit als "die wärmste Begrüßung und die herzlichste Rückkehr zu einer Nation und einem Volk, das wir lieben". Trotz seiner Erkrankung demonstrierte Charles damit, dass er seiner Rolle mit Engagement und Tatkraft nachgeht.

Inmitten dieser intensiven Verpflichtungen bleibt auffällig, wie König Charles den sogenannten "Carolean Age", die Ära seiner Regentschaft, prägt. Mit den vier Schwerpunkten seines Werteverständnisses – Gemeinschaft, Klima, Commonwealth und Kultur – setzt er eigene Akzente, die sowohl auf Kontinuität als auch auf individuelle Ausrichtung abzielen. Dabei nutzt er sogar seine Krankheit, um anderen Betroffenen durch seine Haltung Hoffnung und Unterstützung zu bieten. Charles setzt auf eine menschliche und zugängliche Verbindung zur Öffentlichkeit, was ihn nicht nur als Monarchen, sondern auch als Menschen greifbar macht. Dass er trotz der gesundheitlichen Herausforderungen seinen Pflichten treu bleibt, verleiht seiner Regentschaft eine besondere Bedeutung.

Getty Images König Charles und Königin Camilla, April 2025

Getty Images König Charles im Mai 2025

