Helden von Dünkirchen: Königin Camilla ehrt ihren Vater

In Großbritannien wird an diesem Wochenende der Operation Dynamo gedacht, bei der britische Soldaten im Zweiten Weltkrieg aus Dünkirchen evakuiert wurden. Ein Mann, der dieses historische Ereignis miterlebte, war der Vater von Königin Camilla (77). In einer offiziellen Erklärung auf X würdigte die Royal-Dame den außergewöhnlichen Einsatz der Zivilbevölkerung während dieser Zeit und sprach dabei auch über den verstorbenen Bruce Shand. "Ich weiß, dass mein Vater und seine Kameraden der British Expeditionary Force und der alliierten Armeen, die das Glück hatten, in Sicherheit zu kommen, heute unbeschreiblich dankbar für diese Rettungsaktion wären", hieß es in ihrem Statement.

Bruce durchlebte eine bewegte Karriere im Militär, die ihn um die ganze Welt führte. Nach seiner Zeit als Kriegsgefangener und der Rückkehr in die Freiheit widmete er sich einem neuen Leben als Weinhändler und Autor. 2006 verstarb er im Alter von 89 Jahren. Für die Ehefrau von König Charles (76) spielt die Erinnerung an ihren Vater bis heute eine große Rolle. Seine Verbindung zum Militär lebt durch sie weiter, da sie nach ihrer Krönung zur Ehrenoberstin der Royal Lancers ernannt wurde – ein Amt, das ihrem Vater immer viel bedeutet hätte. Camilla erklärte damals laut Hello!: "Mein Vater hat sich immer gewünscht, dass ich mit diesem Regiment verbunden bin, und nun bin ich es."

Zu Beginn stand Charles und Camillas Beziehung öffentlich in der Kritik. Doch vor allem seit der Krönung des amtierenden Königs und seiner jüngsten Krebserkrankung wurde die Wichtigkeit seiner Frau in den Vordergrund gerückt. Zuletzt schwärmte auch Prinzessin Anne (74) gegenüber Tatler: "Ihr Verständnis für ihre Rolle und wie viel Unterschied das für den König macht, ist wirklich beeindruckend." Die Schwester von Charles betonte außerdem, wie "unglaublich großzügig und verständnisvoll" Camilla sei.

Getty Images Königin Camilla beim Stützpunkt der Royal Lancers in Catterick Garrison, 2024

Getty Images König Charles und Königin Camilla, Mai 2025

