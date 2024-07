Lady Gaga widmet ihrem Freund Michael letzte Las-Vegas-Show!

Lady Gagas (38) letzte Show ihrer Las-Vegas-Residenz ist gespielt. Diese Tatsache stimmte die Sängerin im Vorfeld offenbar ziemlich sentimental. Ihren vorletzten Auftritt, den sie am 5. Juli hatte, widmete der Popstar seinem langjährigen Partner Michael Polansky. Laut Billboard bezeichnete sie ihren Liebsten auf der Bühne während der süßen Erwähnung als "meinen Mister". Nicht nur für Michael hatte die "Pokerface"-Interpretin warme Worte übrig: Ihren Manager Bobby Campbell würdigte sie ebenfalls während des Auftritts.

Dass die Shows nach über vier Jahren ein Ende genommen haben, wird wohl so einige Fans traurig stimmen. Am Ende der allerletzten Show hinterließ die Sängerin ihren Bewunderern jedoch eine aufmunternde Nachricht. Mit der letzten von insgesamt 48 Shows am 6. Juli soll nicht Schluss gewesen sein. Laut dem Magazin versicherte Lady Gaga dem Publikum, dass sie und ihre Band mit einer "brandneuen Show" eine weitere Residenz planen würden.

Lady Gaga und ihr Partner gehen offiziell seit 2020 gemeinsam durchs Leben. Zuletzt wurde sogar gemunkelt, dass sich der Unternehmer und die Sängerin möglicherweise verlobt haben könnten. Darüber hinaus vermuteten einige Fans, dass die "Bad Romance"-Interpretin womöglich schwanger sein könnte. Grund dafür seien auffällige Paparazzi-Bilder gewesen, auf denen sich ein leichtes Bäuchlein abgezeichnet hatte. Diese Gerüchte dementierte die Sängerin jedoch in einem Clip auf TikTok. Dort schrieb sie: "Nicht schwanger – nur schlecht gelaunt, weinend im Fitnessstudio."

Lady Gaga, Sängerin

Lady Gaga und Michael Polansky

