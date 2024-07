Nach Absagen: Prinzessin Anne nimmt königlichen Termin wahr!

Prinzessin Anne (73) setzt ihre Rückkehr in die Öffentlichkeit anscheinend fort! Bis vor einer Woche hatte sich die Schwester von König Charles (75) von einem Reitunfall erholt. Doch überraschenderweise trat sie dann schon wieder in die Öffentlichkeit. Dies scheinbar ein wenig zu schnell, denn in den vergangenen Tagen musste sie zurückrudern und ein paar königliche Pflichten wieder absagen. Wie Bilder von Hello! beweisen, fühlt sie sich nun anscheinend fit genug, ihren royalen Verpflichtungen weiter nachzugehen. Die Fotos, die dem Newsportal vorliegen, zeigen die Princess Royal bei der feierlichen Eröffnung der neuen Notaufnahme des Worcestershire Acute Hospitals NHS Trust.

Bei diesem Auftritt war auf jeden Fall Ausdauer gefragt, denn für Anne stand so einiges auf dem Programm. Bei ihrer Ankunft in der medizinischen Einrichtung hatte sie sich nämlich erst einmal ausgiebig mit dem Klinikpersonal ausgetauscht, bevor die offizielle Eröffnung startete. "Wir haben uns sehr gefreut, dass Ihre Königliche Hoheit unserer Einladung gefolgt ist, unsere neue Notaufnahme zu besuchen", sagte Glen Burley, der Geschäftsführer des Krankenhauses, im Nachgang über ihren Besuch.

Ende vergangenen Monats jagte die Prinzessin ihren Fans einen ganz schön großen Schreck ein. Nach einem Reitunfall wurde die Tochter von Queen Elizabeth (✝96) mit leichten Verletzungen und einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus eingeliefert. Genauere Details gab der Buckingham-Palast nicht bekannt. Laut The Telegraph habe ihr medizinisches Team jedoch erklärt, dass die Verletzungen durch einen Aufprall mit dem Kopf oder einen Zusammenstoß mit den Beinen eines Pferdes zustande gekommen seien.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Anne im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Anne im November 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Annes wieder Termine wahrnimmt? Ich finde es bewundernswert! Auf sie ist Verlass! Hmm, ich glaube, sie hätte lieber weitere Termine absagen und sich weiterhin schonen sollen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de