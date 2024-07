Prinzessin Anne kann königliche Termine nicht wahrnehmen!

Prinzessin Anne (73) erholt sich derzeit von einem Zwischenfall mit einem Pferd und kehrt nur Schritt für Schritt in das öffentliche Leben zurück. Daher musste sie nun ein paar ihrer königlichen Verpflichtungen absagen, darunter ihren Besuch des Leuchtturm-Tenders NLV Pharos, wie Hello! berichtet. Zudem sollte die Schwester von König Charles (75) als königliche Schirmherrin der National Coastwatch Institution – einer Wohltätigkeitsorganisation, die die Küsten des Vereinigten Königreichs überwacht – heute auf der Brancaster Station im englischen Nord-Norfolk erscheinen. Doch auch dieser Termin fällt ins Wasser.

Doch damit nicht genug. Auch ihren Termin beim Nationalen Verband der Bürgerberatungsbüros in Norwich, bei dem sie ebenfalls als Schirmherrin fungiert, kann Anne nicht wahrnehmen. Ebenso musste sie ein Grillfest des Rugbyvereins London Scottish F.C. absagen. "Wir bedauern, mitteilen zu müssen, dass Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Anne nicht mehr an unserem BBQ vor der Saison am 18. Juli teilnehmen wird, da sie nur langsam zu ihren Pflichten zurückkehrt. Wir wünschen ihr alles Gute für ihre Genesung", schreibt der Verein in einem Beitrag auf Facebook.

Dafür erschien die Princess Royal vergangene Woche bei den nationalen Meisterschaften der Riding for the Disabled Association in Gloucestershire und überraschte so ihre Fans. Während der Veranstaltung präsentierte sie sich gut gelaunt und vor allem wieder fit – nachdem sie bei ihrem Unfall eine Gehirnerschütterung und eine leichte Kopfverletzung erlitten hatte. "Wir fühlen uns geehrt, die Princess Royal bei unserem Flaggschiff, den RDA National Championships, begrüßen zu dürfen", erklärte ein Vertreter des Verbandes gegenüber Mirror.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Anne im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Anne, Royal

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Prinzessin Anne ihre Termine absagt? Ich denke, es ist das Beste. Sie sollte sich gut erholen. Das ist wirklich schade! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de