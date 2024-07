Offiziell: Katie Price kündigt ihre eigene Netflix-Serie an!

Alle Fans von Katie Price (46) aufgepasst: Die Reality-TV-Darstellerin kündigt jetzt ihre eigene Netflix-Dokumentation an! Im Interview mit Daily Mail verrät die ehemalige "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!"-Teilnehmerin, dass sie und der Streaminganbieter bereits auf Hochtouren an der Serie arbeiten. "Das ist großartig. Ich schreibe meine Lebensgeschichte für Netflix. Ich mache sogar einen Dreiteiler über mein Leben für Netflix", berichtet sie stolz. Was genau die Zuschauer erwarten wird, hält die Britin bisher noch unter Verschluss.

Die Doku ist nicht die einzige Möglichkeit, um mehr über Katie zu erfahren. Vor wenigen Tagen veröffentlichte sie ihre Biografie "This Is Me: The High Life. The Dark Times". Mit dem Buch verfolgt die Unternehmerin vor allem ein Ziel: Ihre Hater sollen sie endlich richtig kennenlernen! "Die Leute haben keine Ahnung, womit ich hinter den Kulissen zu tun hatte. Die Menschen müssen sich daran erinnern, dass ich das lebe und es gelebt habe", erklärte das Model auf Instagram. "Ich denke, dass die Leute mir einfach eine Pause geben und mich kennenlernen sollten. [...] Ich bin mir sicher, wenn sie das Buch lesen würden, dann würden sie mich in einem anderen Licht sehen", war sich Katie sicher.

Katie steht bereits seit den 90er-Jahren in der Öffentlichkeit. Ihre Karriere hatte sie als Erotikmodel und Boxenluder gestartet. In den 2000ern nahm sie zudem an diversen Reality-TV-Formaten teil. Auch mit ihrem Privatleben sorgt Katie regelmäßig für Schlagzeilen. Zuletzt machte die Autorin hauptsächlich mit ihrem Insolvenzverfahren auf sich aufmerksam.

Getty Images Katie Price, 2023

Getty Images Katie Price, Model

