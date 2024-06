So intensiv trainierte Chris Hemsworth für seine neue Rolle!

Chris Hemsworth (40) ist bekannt für seinen durchtrainierten Adoniskörper, den er aktuell im Kino als Bösewicht Warlords Dementus in "Furiosa: A Mad Max Saga" in Szene setzt. Doch wie schafft er es, in Form zu bleiben? Sein Personal Trainer Luke Zocchi verrät nun gegenüber Hello! Details zum intensiven Trainingsplan des australischen Schauspielers in Vorbereitung auf seine neueste Rolle: "Wir haben Ganzkörper-Work-outs gemacht, die traditionelle Übungen wie Bankdrücken, Klimmzüge, Kettlebell-Deadlifts, Ausfallschritte und Maschinenübungen für alle Muskelgruppen beinhalteten. Dann folgt ein Zirkeltraining mit Laufen, SkiErg und funktionellen Bewegungen wie Farmer's Carries, mit minimalen Pausen dazwischen."

Laut dem persönlichen Trainer des Stars waren neben den Trainingseinheiten drei- bis viermal die Woche auch Erholungsphasen wichtig: "Während der Furiosa-Dreharbeiten hatten wir Zugang zu einer Hotelsauna und einem kalten Tauchbecken und wenn wir an abgelegenen Drehorten waren, ging es vor allem darum, sich nach einer Trainingseinheit eine Auszeit zu nehmen, um sich zu dehnen und seine Atmung zu regulieren." Im Unterschied zu seinem Trainingsplan für Thor fokussierte sich Chris dieses Mal mehr darauf schlank und stark zu sein, anstatt übermäßig massig, ergänzte Luke.

Fans von Chris können dank einer von ihm geschaffenen Fitness-App genau so trainieren wie er und seine Frau Elsa Pataky (47), die ebenfalls schauspielert und mit ihm bei seinem neuen Kinofilm vor der Kamera stand. Das aktive Traumpaar heiratete 2010 und lebt seither mit seinen drei Kindern in Australien. Seine Familie unterstützt den Fitnessfan sichtlich bei seinen Projekten und begleitete ihn zuletzt zur Verleihung seines Sterns auf dem Hollywood Walk of Fame.

Instagram / chrishemsworth Chris Hemsworth, Mai 2023

Getty Images Chris Hemsworth mit seinen Söhnen Sasha und Tristan und Ehefrau Elsa Pataky

