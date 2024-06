Medizinischer Notfall: Lena Meyer-Landrut sagt Konzert ab!

Lena Meyer-Landrut (33) versetzt ihre Fans in große Sorge! Am vergangenen Samstagabend sollte die Sängerin eigentlich bei einem Festival in München auftreten. Aufgrund eines medizinischen Vorfalls musste der Auftritt jedoch kurzfristig abgesagt werden. Wie laut Bild ein Konzertbesucher berichtete, informierte kurz vor der Show eine Durchsage darüber, dass es zu einer Verzögerung kommt, weil jemand zusammengebrochen war. Einige Zeit später habe dann eine Frau die Bühne betreten und – ohne Angabe von Gründen – mitgeteilt, dass das Konzert ausfallen müsse. Ob Lena selbst von dem medizinischen Vorfall betroffen war, ist unklar.

Die Menge soll, wie Tag24 berichtet, mit Buh-Rufen auf die Absage reagiert haben. Auf Lenas Instagram-Seite ließen zudem einige enttäuschte Konzertbesucher ihren Frust raus. Es gibt aber auch viele Fans, die Verständnis zeigen. "Gute Besserung an dich oder die Person, die betroffen ist. Vollstes Verständnis für deine Entscheidung", schrieb beispielsweise ein Fan. "Ich bin natürlich sehr traurig, aber die Gesundheit geht vor!", erklärte auch ein anderer Follower.

Lena befindet sich aktuell auf ihrer "Lena Live 2024"-Tournee. Im Vorfeld machten eher schleppende Ticketverkäufe der Musikerin schwer zu schaffen. Auf Social Media wandte sich die "Beat to my Melody"-Interpretin deshalb direkt an ihre Fans: "Wenn ihr kommen würdet, würde ich mich mega, megadolle freuen!" Sie versprach, für die hohen Ticketpreise eine erstklassige Show zu bieten: "Ich habe mir auch richtig viel ausgedacht, was ich alles bezahle."

Getty Images Lena Meyer-Landrut, Sängerin

Getty Images Lena Meyer-Landrut, Sängerin

