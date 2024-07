Starker Auftritt von Rose McGowan nach Shannen Dohertys Tod

Die Schauspielerin Rose McGowan (50) erscheint das erste Mal, nachdem ihre gute Freundin und Kollegin Shannen Doherty (✝53) verstorben ist, in der Öffentlichkeit. Auf dem Event Frauen100 in Berlin liefert die "Charmed"-Darstellerin einen Auftritt in einem glänzenden Outfit ab. In einem schwarzen Jumpsuit, mit einer weißen Schlange verziert, bleibt Rose stark und strahlt auf dem roten Teppich. Wie DailyMail berichtet, findet sie daraufhin in ihrer Rede emotionale Worte und fordert die Menschen auf, "ein bisschen mehr Freundlichkeit zueinander" zu zeigen.

Am Sonntag erschütterte die Nachricht vom Tod der Schauspielerin Shannen Doherty die Welt. Rose und sie verpassten sich in der Serie "Charmed" nur knapp, denn Shannen stieg nach der dritten Staffel aus – ab der vierten war Rose dann dabei. Trotzdem verband die beiden eine jahrelange Freundschaft. Auf Instagram teilte die 50-Jährige ein Erinnerungsvideo an ihre verstorbene Kollegin und schrieb dazu: "Shannen Doherty hatte das Herz eines Löwen. [...] Ihre Arbeitsmoral war inspirierend bis zum Schluss."

Rose bekam in der Vergangenheit große Aufmerksamkeit durch ihre Klage gegen Harvey Weinstein (72). Die Schauspielerin war tatsächlich eine der ersten Frauen, die den Filmemacher öffentlich angeklagt hatte – sie hatte ihm vorgeworfen, sie 1997 beim Sundance Film Festival vergewaltigt und Jahre später auch noch erpresst zu haben. Wie Fox News berichtet hatte, wurde diese Klage 2021 von dem Gericht abgewiesen.

Instagram / rosemcgowan Shannen Doherty und Rose McGowan

Getty Images Schauspielerin Rose McGowan bei einer Pressekonferenz zum Harvey-Weinstein-Prozess

