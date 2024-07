"Wie eine Schwester": Rose McGowan weint um Shannen Doherty

Es sind sehr emotionale Worte, die Rose McGowan (50) in einem Interview mit RTL findet. Die Trauer um ihre verstorbene Schauspielkollegin Shannen Doherty (✝53) ist riesig. Unter Tränen offenbart sie, wie eng ihre Beziehung war: "Die Medien wollten, dass wir uns hassen – darüber haben wir gelacht. [...] Vor vier Wochen saßen wir noch bis ein Uhr morgens zusammen." Gerührt führt sie fort: "Sie war wie eine Schwester, eine zauberhafte Person. Sie hat mir sehr viel bedeutet. Und ich hoffe, das fühlt und sieht sie."

Im weiteren Gespräch mit dem Sender erzählt die Charmed-Darstellerin, was sie so sehr an ihrer Freundin und Kollegin mochte: "Ich habe einen unglaublich tapferen Menschen kennengelernt, der unbedingt leben wollte", erzählt sie rührend und fügt hinzu: "Was ich an ihr so bewundere, ist, dass sie noch so viele Pläne hatte. Bis zu dem Tag, an dem sie nicht mehr konnte, hat sie noch gearbeitet."

Vor etwa einer Woche erschütterte der Tod von Shannen Doherty die Welt. Mit nur 53 Jahren hat die Schauspielerin den Kampf gegen den Krebs verloren. Dass sie nicht aufgeben wollte, wurde immer wieder deutlich. Ihr ehemaliger Arzt sprach mit People über ihre letzten Stunden: "In ihrem Kopf wollte sie keine andere Möglichkeit in Betracht ziehen als: 'Wir haben es geschafft und sind im Leben angekommen.' […] Sie wollte jeden Tag leben, nicht als wäre es ihr letzter Tag, sondern als wäre es der Beginn eines neuen Kapitels für sie."

