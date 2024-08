Rose McGowan bedauert späte Begegnung mit Shannen Doherty

Shannen Doherty (✝53) schlüpfte für die Kultserie Charmed drei Staffeln lang in die Rolle der Hexenschwester Prue Halliwell. Nach dem Ausscheiden der Beverly Hills, 90210-Bekanntheit stieg Rose McGowan (50) als Halbschwester Paige Matthews in die beliebte Show ein. Aufgrund eines Missverständnisses lernten sich die beiden erst eineinhalb Jahre vor Shannens Tod kennen. Im Podcast "Let's Be Clear With Shannen Doherty", der auch noch nach Shannens Tod produziert wird, gesteht Rose nun, wie sehr sie es bedaure, die Schauspielerin nicht früher getroffen zu haben. "Ich weiß nicht, wie es dazu hätte kommen können, aber ich wünschte, wir hätten es geschafft", betont sie und fügt hinzu: "Was für ein Geschenk, die letzten anderthalb Jahre mit ihr verbracht zu haben, ein wirklich unglaubliches Geschenk."

Bei Roses Einstieg in die Serie waren manche ihrer Co-Stars nicht besonders gut auf Shannen zu sprechen. Die "Grindhouse"-Darstellerin ließ sich allerdings nicht von der schlechten Stimmung beeinflussen und sei entschlossen gewesen, nie schlecht über die "Heathers"-Darstellerin zu sprechen. "Ich habe mich geweigert, den Köder zu schlucken. Sie wollten, dass ich einen Krieg mit ihr anfange, und ich habe gesagt: 'Auf keinen Fall. Ich werde keinen Krieg mit ihr anfangen'", stellt Rose klar. Die beiden Frauen seien schlichtweg gegeneinander ausgespielt worden. Heute ist Rose froh, das Missverständnis noch zu Shannens Lebzeiten aufgeklärt zu haben: "Das größte Vorurteil über sie war, dass sie streng war. Unter all dem war sie ein sehr sanfter Mensch."

Shannen stellte in der Vergangenheit Vermutungen darüber an, dass Alyssa Milano (51) etwas mit ihrem Rausschmiss zu tun hatte. In einer früheren Podcast-Folge verriet Holly Marie Combs (50), was damals wirklich vorgefallen ist. Die Pretty Little Liars-Bekanntheit habe damals ein Treffen mit dem "Charmed"-Produzenten Jonathan Levin einberufen, um den Grund von Shannens Rauswurf zu erfahren. "Uns wurde [von Alyssa] gesagt, dass entweder sie oder Shannen gehen muss. Und Alyssa hat gedroht, uns wegen eines feindlichen Arbeitsumfelds zu verklagen", habe Jonathan Shannens enger Freundin erklärt.

Instagram / rosemcgowan Shannen Doherty und Rose McGowan

SIPA PRESS/ActionPress Holly Marie Combs, Shannen Doherty und Alyssa Milano

