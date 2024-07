Glen Powell adoptiert süßen Welpen und hilft Tierrettung!

Glen Powell (35) suchte während der Dreharbeiten zu "Twisters" nach einem Begleiter. Fündig wurde der "Wo die Lüge hinfällt"-Star in einem Tierheim in Los Angeles. Dort adoptierte der Schauspieler einen Welpen, den er Brisket taufte. Mitarbeiter der Labelle Foundation berichten nun gegenüber TMZ, dass sie seitdem viel mehr Tieren ein Zuhause ermöglichen konnten als zuvor. Der Frauenschwarm habe so viel Positives über die Organisation verbreitet, dass sie sich vor Anfragen kaum retten könnten. Auch die fünf Geschwister und die Mutter von Brisket seien deshalb schon erfolgreich vermittelt worden.

Im Gespräch mit ET verriet Glen ganz offen, warum er einen Hund haben wollte. "Ich machte gerade eine Trennung durch und war mitten in der Ortschaft Enid, Oklahoma. Ich hatte mir schon immer einen Hund gewünscht", erinnerte er sich und fügte hinzu: "Ich weiß nicht einmal, wie ich es beschreiben soll, ich hatte einfach den Wunsch, Vater zu werden." Kurz darauf habe der Top Gun: Maverick-Darsteller sein zukünftiges Fellbaby auf dem Social-Media-Account der Labelle Foundation entdeckt und in sein Herz geschlossen.

Das Leben mit Brisket scheint dem Blondschopf momentan zu genügen. Zu Gast bei "CBS Morning" plauderte Glen über sein Single-Leben. "Ich bin nicht auf der Jagd nach der Liebe", erklärte er. Doch das heißt nicht, dass der 35-Jährige für immer allein sein möchte. Der Ex-Freund von Gigi Paris war sich sicher: "Wenn die Liebe kommt und mir ins Gesicht schlägt und mich umwirft, heiße ich sie mit offenen Armen willkommen, denn das ist etwas, das ich wirklich will."

