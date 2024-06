"Nicht auf der Jagd": Glen Powell über sein Liebesleben!

Glen Powell (35) gilt als einer der begehrtesten Junggesellen Hollywoods – und das könnte durchaus noch länger so bleiben! Im Interview mit CBS Morning verrät der Schauspieler nämlich, dass er nicht aktiv auf der Suche nach einer neuen Partnerin ist: "Ich bin nicht auf der Jagd nach der Liebe." Falls die richtige Dame in sein Leben trete, würde er sich dem aber nicht verschließen. "Wenn die Liebe kommt und mir ins Gesicht schlägt und mich umwirft, heiße ich sie mit offenen Armen willkommen, denn das ist etwas, das ich wirklich will", betont der 35-Jährige.

Glen erklärt jedoch, dass es aufgrund seines vollen Terminkalenders schwierig sei, sich mit jemandem zu verabreden. "Es ist eine Zeit, in der sich das Leben so schnell bewegt, dass ich nicht einmal weiß, ob ich jemanden auf gesunde Weise in mein Leben bringen könnte, selbst wenn ich es versuchen würde", gesteht er. Dennoch würde er es für die "richtige Person" machen. Schließlich träumt der "Anyone but You"-Darsteller von einer Familie: "Schon allein, wenn ich heute mit meiner Nichte und meinem Neffen zusammen bin, denke ich: Ich will wirklich Kinder, ich will diese Lebensphase. Sie ist nicht mehr weit entfernt."

Vergangenes Jahr wurde die Trennung des Leinwandstars und seiner Freundin Gigi Paris publik. Die beiden gingen rund drei Jahre lang gemeinsam durchs Leben. Das Liebes-Aus führte zu heftigem Herzschmerz bei Glen, wie er im Gespräch mit People verriet: "Ich war mit jemandem zusammen, den ich wirklich liebte und um den ich mich sorgte, und ich versuchte, mir über vieles klar zu werden."

Getty Images Glen Powell, 2024

Getty Images Glen Powell und Gigi Paris im April 2022

