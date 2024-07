Peter Maffay beendet mit emotionalem Abschied seine Tour!

Peter Maffay (74) durchlebt wohl eine Achterbahn der Gefühle. Mit einem Konzert in Leipzig beendete der Musiker am Samstag seine Tour – und vorerst auch seine Tournee-Karriere. Der Abschied stimmte ihn daher sichtlich emotional. Wie Bild berichtet, hatte er währenddessen mit den Tränen zu kämpfen. "Ihr seid großartig. Ganz ehrlich, ein bisschen Schwermut macht sich breit", gestand er, nachdem er seinen letzten Song gespielt hatte.

Für seine letzte Show gab der Rockstar aber noch einmal alles. Während des dreistündigen Auftritts sang Peter viele Hits aus seiner 55-jährigen Karriere und holte sich außerdem musikalische Unterstützung dazu. So teilte er sich mit Sohn Yaris (20), Linda Teodosiu (32) und der weltweit bekannten Sängerin Anastacia (55) die Bühne. Und auch sein Kumpel Johannes Oerding (42) durfte nicht fehlen – der ihm noch liebevolle Worte ans Herz legte. "Du bist der Boss", betonte er.

Seinen Abschied von der Bühne verkündete Peter im September 2023. Er erklärte, sich seiner Familie zuliebe zurückzuziehen, da diese seine "absolute Priorität" sei. "Ich werde nächstes Jahr 75 und mein Zeitfenster wird enger. Deshalb möchte ich mehr Zeit für Hendrikje (37), meine Kinder Anouk und Yaris – und auch für mich haben", erklärte er gegenüber dem Blatt. So ganz kehrt er Konzerten aber nicht den Rücken zu: Am 4. August wird er in Rumänien auftreten und plant obendrein einzelne Auftritte in Deutschland.

RTL / Boris Breuer Johannes Oerding und Peter Maffay, 2024

Instagram / rike_raeubertochter Peter Maffay und Hendrikje Balsmeyer mit ihrer Tochter Anouk

