Prinz Harry und seine Meghan durften nicht im Schloss wohnen

Prinz Harry (39) und seine Herzdame Herzogin Meghan (42) wohnen mit ihren beiden Kindern Lilibet und Archie im sonnigen Kalifornien. Bevor die Familie dort hingezogen ist, haben sie allerdings im berüchtigten Frogmore Cottage gehaust, das auf dem Grundstück des Windsor Castles liegt. Das historische Eigenheim der britischen Royals wurde Harry und Meghan von Queen Elizabeth II. (✝96) höchstpersönlich zur Hochzeit geschenkt. Wie der royale Historiker Hugo Vickers gegenüber The Times erzählt, hatten die ehemaligen Royals ihr Auge allerdings auf ganz andere Unterkünfte geworfen: Harry und Meghan hatten darum gebeten, im Windsor Castle wohnen zu dürfen. Wie der Experte allerdings ebenfalls preisgibt, lebten dort zu dem Zeitpunkt nur die Königin und ihr Gatte, und Elizabeth hatte die Bitte "höflich, aber bestimmt" abgeschlagen.

Kurz nachdem die Ex-Royals das königliche Leben hinter sich gelassen hatten, mussten sie die Schlüssel für Frogmore Cottage ebenfalls zurückgeben. Laut dem Informanten waren ihre Besuche in Harrys Heimatland einfach nicht häufig genug, um das Haus gerechtfertigt leer stehen zu lassen. Das führte in den vergangenen Monaten immer wieder zu Reibungen zwischen dem Wahlamerikaner und seiner Verwandtschaft. Im Mai übernachtete Harry während einer seiner Besuche sogar in einem Hotel – was er nicht gemusst hätte. Berichten zufolge hätte er in anderen königlichen Residenzen Unterkunft kriegen können, doch das schlug er damals aus.

Trotz des verlorenen Anwesens wollen Harry und Meghan sich angeblich einen zweiten Wohnsitz in England zulegen. Seit einigen Wochen machen nun schon Gerüchte die Runde, dass Harry seine Heimat vermisst und es in Betracht zieht, einige Monate im Jahr mit seiner Familie in seiner Heimat zu wohnen. Der ehemalige Butler Grant Harrold meinte allerdings gegenüber der New York Post auch: "Ich glaube nicht, dass Meghan für immer in Großbritannien bleiben möchte." Sie sei immerhin der Grund gewesen, warum sie England überhaupt erst verlassen hatten.

Queen Elizabeth und Prinz Harry

Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den ESPYs 2024

