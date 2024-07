Sechs Jahre: Nick Jonas erinnert sich an Antrag an Priyanka

Im Dezember 2018 hatten sich Nick Jonas (31) und Priyanka Chopra (42) während einer dreitägigen traditionellen Feier in Indien das Jawort gegeben. Im vergangenen Jahr konnte das Hollywood-Paar so bereits den fünften Hochzeitstag zusammen zelebrieren. Nun feiern der Sänger und die Schauspielerin ein weiteres Jubiläum. Denn vor genau sechs Jahren hatte Nick der Beauty die Frage aller Fragen gestellt. Auf Instagram erinnert sich der Jonas Brothers-Star jetzt an diesen besonderen Moment. Er veröffentlicht ein süßes Rückblickfoto, auf dem er stolz die Hand seiner Liebsten inklusive dem funkelnden Ring in die Kamera hält. Dazu schreibt der Musiker romantisch: "Heute vor sechs Jahren habe ich die erstaunlichste Frau der Welt gebeten, mich zu heiraten. Danke, dass du Ja gesagt hast."

Nick und Priyanka scheinen überglücklich miteinander zu sein – und das versteckt das Paar auch nicht. Erst vor wenigen Tagen machte Nick der Mutter seines Kindes eine öffentliche Liebeserklärung. Zu ihrem 42. Geburtstag veröffentlichte er rührende Zeilen im Netz. "Die Frau, die du bist. Was für ein Glück habe ich?", schwärmte der "Only Human"-Interpret auf Instagram. Zu den süßen Worten fügte der 31-Jährige noch eine Reihe von Pärchenfotos und schönen Schnappschüssen seiner Liebsten hinzu.

Das Hollywood-Paar schwebt nun schon seit vielen Jahren im Liebesglück. Kennengelernt haben sich der Sänger und die Baywatch-Bekanntheit nur durch eine flirty Nachricht von Nick auf Social Media, wie Priyanka vor wenigen Monaten im Podcast "Call Her Daddy" ausplauderte. Im Jahr 2018 habe sie eine Direktnachricht von dem Rockstar in den sozialen Medien erhalten: "Seine Nachricht war: 'Mir wurde gesagt, dass wir uns treffen sollen.'" Die offensive Art kam bei der Hollywoodschauspielerin offensichtlich gut an. In dem Podcast bezeichnete die 42-Jährige Nicks Flirtversuch als "frech" und "sexy".

Instagram / nickjonas Priyanka Chopra und Nick Jonas im Juli 2018

Instagram / nickjonas Sänger Nick Jonas und Schauspielerin Priyanka Chopra

