Wegen Trennung: Mimi Fiedler macht Fans knallharte Ansage!

Mimi Fiedler (48) macht ihren Fans eine Ansage! Die Schauspielerin bestätigte im November vergangenen Jahres ihre Trennung von Otto Steiner (61). Nach dem Liebes-Aus seien viele Anfragen auf sie eingeprasselt und auch ihre einstige Alkoholsucht habe man damit in Verbindung gebracht. Darüber regt sich die "Nachtschwestern"-Darstellerin nun bei Instagram auf und stellt klar: "Was, wann, mit wem und in welchem Rahmen ich in der Öffentlichkeit mein Privatleben teile, ist meine Sache und geht niemanden einen Scheißdreck an. […] Mein Leben, meine Spielregeln."

Mimi betont, dass sie trotz früherer Aussagen ein Anrecht auf Privatsphäre hat: "Selbst wenn ich in der Vergangenheit in der Öffentlichkeit mein Liebesleben wie einen alten Kaugummi hoch und runter gekaut habe, hab’ ich trotzdem jederzeit das Recht, es nicht mehr zu tun." Auch die ständigen Anspielungen auf ihren früheren Alkoholismus gehen der 48-Jährigen gegen den Strich. "Alter. Ja, ich saufe. Wasser. Manchmal auch eine Cola. Kommt darüber hinweg", nimmt sie die bösen Zungen aufs Korn.

Erst Mitte des Monats sprach Mimi, die zuletzt mehrere Wochen auf Ibiza verweilte, im Netz noch offen über das Ehe-Aus. "Als ich Ibiza verlassen habe, dachte ich, mit dem Gröbsten bin ich jetzt durch. Mit der Ruhe kam erst der richtige Sturm", erklärte sie und gestand: "Die Stille auf meinem Berg hat mich in eine noch tosendere und noch lautere Trauer gestürzt, als ich sie je für möglich gehalten hätte."

Instagram / ___missmimi___ Mimi Fiedler und Otto Steiner

Krick, Jens/ Action Press Mimi Fiedler, Schauspielerin

