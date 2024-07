Mimi Fiedler leidet noch immer sehr unter ihrer Trennung

Im November vergangenen Jahres machte Mimi Fiedler (48) öffentlich, dass sie und ihr Mann Otto Steiner (61) getrennte Wege gehen. Wie sehr sie das Ehe-Aus belastet, schildert sie seither ganz offen und ehrlich im Netz und in Interviews. Wie die Schauspielerin, die zuletzt einige Wochen auf Ibiza verbrachte, nun auf Instagram berichtet, leidet sie auch mehrere Monate danach noch sehr darunter. "Als ich Ibiza verlassen habe, dachte ich, mit dem Gröbsten bin ich jetzt durch. Mit der Ruhe kam erst der richtige Sturm", beschreibt sie und fügt hinzu: "Die Stille auf meinem Berg hat mich in eine noch tosendere und noch lautere Trauer gestürzt, als ich sie je für möglich gehalten hätte."

Die 48-Jährige sei nach ihrem Urlaub von der Trauer übermannt worden: "Sie hat mich noch mal so richtig gepackt, kaum ein Tag, an dem ich nicht weinen musste – morgens, mittags, abends, Tränen in Endlosschleife. Manchmal habe ich stundenlang einfach nur versucht zu atmen." Mimi habe in der Zeit nichts machen können, selbst Telefonieren habe sie nicht geschafft. Es habe zwar Lichtblicke gegeben, doch auch die seien von dunklen Schatten überzogen worden: "Zwischendrin gab es auch bessere Tage, aber von denen war ich spätestens am nächsten Tag auf eine seltsame Weise ganz besonders erschöpft." Aktuell scheint es ihr aber wieder besser zu gehen. "Heute aber war die Trauer noch nicht zu Besuch. Nicht mal angeklopft hat sie. [...] Nach allem, was zusätzlich noch geschehen ist, wieder Hoffnung zu spüren, das ist ein so besonders schönes Gefühl", betont die TV-Bekanntheit.

Mimi und Otto hatten sich 2019 das Jawort gegeben und besuchten oft gemeinsam Veranstaltungen. Kurz nachdem sie beim Oktoberfest 2023 zusammen gestrahlt hatten, zerbrach ihre vierjährige Ehe. "Es war eine Entwicklung, der viele schmerzhafte Monate und endlos erscheinende schlaflose Nächte vorausgegangen sind, aber am Ende war genau dieser Prozess gut so. Ich konnte und habe in ihm alles verstanden", schilderte die Autorin im Netz. Die genauen Gründe für die Trennung gab das Ex-Ehepaar bisher nicht preis.

Getty Images Mimi Fiedler, Schauspielerin

Getty Images Otto Steiner und Mimi Fiedler beim Deutschen Fernsehpreis 2022

