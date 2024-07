Shannen Dohertys (†) Arzt spricht über ihre letzten Stunden

Shannen Doherty (✝53) starb vergangenen Samstag an den Folgen ihrer Krebserkrankung. Nun berichtet der Arzt der Beverly Hills, 90210-Bekanntheit im Gespräch mit People von ihren letzten Stunden. Laut Dr. Lawrence D. Piro sei die Schauspielerin "nicht bereit gewesen zu gehen, weil sie das Leben liebte". Allerdings sei der Kampf gegen die Krankheit "in den letzten Wochen sehr viel schwieriger" geworden. Shannen glaubte jedoch bis zuletzt, dass sie den Krebs besiegen würde: "In ihrem Kopf wollte sie keine andere Möglichkeit in Betracht ziehen als: 'Wir haben es geschafft und sind im Leben angekommen.' […] Sie wollte jeden Tag leben, nicht als wäre es ihr letzter Tag, sondern als wäre es der Beginn eines neuen Kapitels für sie."

In den letzten Gesprächen habe Shannen dann langsam begonnen zu realisieren, wie es um sie stand. "In dem Gespräch ging es um Liebe, Unterstützung und Fürsorge und darum, dass sie sich immer noch durchkämpft. Sie wollte die Behandlung fortsetzen und sich durchkämpfen, auch wenn sich ihr körperlicher Zustand ein wenig verschlechtert hatte. Und das taten wir auch", erklärt der Onkologe. Die letzten Stunden sei die "Charmed"-Darstellerin dann an einem Ort gewesen, "an dem sie sich sehr wohlfühlte", umgeben von ihren engsten Freunden. "Es war düster und traurig, aber auch schön und liebevoll."

Shannens Tod geht ihren zahlreichen Freunden sehr nahe. Dutzende Weggefährten meldeten sich nach dem Tod des Serienstars zu Wort. "Meine bessere Hälfte seit 31 Jahren. Ich habe eine Leere in der Brust und kann nicht mehr atmen. Ein Teil von mir fehlt", schrieb beispielsweise Holly Marie Combs (50), die jahrelang mit Shannen befreundet war, auf Instagram. Auch TV-Kollege Brian Austin Green (51) äußerte sich im Netz: "Shan, meine Schwester... Du hast mich durch alles hindurch geliebt. Du warst ein wichtiger Teil meines Verständnisses von Liebe. Ich vermisse dich mehr, als ich im Moment verarbeiten kann. Danke für das Geschenk, das du warst."

Getty Images Shannen Doherty, 2002

Getty Images Brian Austin Green und Shannen Doherty, 2019

