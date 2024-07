Amanda Abbington schlägt nach Giovannis Stichelei zurück

Amanda Abbington (50) warf Giovanni Pernice (33) vor, während des Trainings für Strictly Come Dancing ein toxisches Umfeld geschaffen zu haben. Das ließ der Profitänzer nicht auf sich sitzen und äußerte einen Seitenhieb in Richtung der Schauspielerin. Nun ist es an Amanda, zum Gegenschlag auszuholen. Bilder, die Mirror vorliegen, zeigen die Britin beim Verlassen eines Theaters, in dem sie derzeit probt. Auf ihrem Hoodie ist eine Botschaft mit Nachdruck zu lesen: "Du bist nur so cool, wie du die Leute behandelst." Angesichts der Vorwürfe, die sie gegen Giovanni äußerte, ist es durchaus möglich, dass sich dieser Satz an ihn richtet.

Giovanni trat zuletzt im The Lowry auf, wo er deutliche Worte für die derzeitige Situation fand. "Oh, ich werde zurückkommen, keine Sorge! Mal sehen, was diese verrückte Frau als Nächstes zu sagen hat", versprach er dem Publikum. Amanda hatte ihm zuvor vorgeworfen, während ihrer Zeit bei der britischen Version von Let's Dance derart hart mit ihr umgegangen zu sein, dass sie sogar eine posttraumatische Belastungsstörung davongetragen hatte. Und mit ihren Anschuldigungen blieb sie nicht allein – auch die Moderatorin Laura Whitmore beschwerte sich nachträglich über ihren ehemaligen Tanzpartner. Sie tanzte 2016 zusammen mit Giovanni in der Show.

Die ersten Vorwürfe gegen den 33-Jährigen waren im Mai dieses Jahres aufgekommen. Als Konsequenz ließ er "Strictly Come Dancing" hinter sich. Auch der ausstrahlende Sender BBC reagierte auf die Beschwerden gegen Giovanni und leitete eine interne Ermittlung in die Wege, um das vorhandene Filmmaterial aus seinen Proben zu prüfen. "Ich fand Giovannis Verhalten unnötig, beleidigend, grausam und gemein. Ich konnte nicht tatenlos zusehen, wie er anderen Menschen das antut", erklärte Amanda im Interview mit The Sun. Die Sherlock-Darstellerin wolle unbedingt, dass die Wahrheit ans Licht komme.

