Giovanni Pernice stichelt nach schweren Vorwürfen zurück

Schon seit mehreren Wochen halten sich die Gerüchte um den Strictly Come Dancing-Star Giovanni Pernice (33) hartnäckig: Dem Tanzprofi wird vorgeworfen, toxische Trainingsmethoden angewandt zu haben, weswegen aktuell sogar gegen ihn ermittelt wird. So ganz ernst scheint Giovanni die Vorwürfe gegen sich aber nicht zu nehmen, wie jetzt bei seinem Auftritt im The Lowry in Salford deutlich wird. "Oh, ich werde zurückkommen, keine Sorge! Mal sehen, was diese verrückte Frau als Nächstes zu sagen hat", soll er laut Mirror zu dem Publikum gesagt haben. Ob er hier auf die Vorwürfe von Amanda Abbington (50) anspielen wollte?

Giovannis Aussage erfolgt nämlich am selben Tag, an dem die Schauspielerin den Profitänzer scharf kritisiert hatte. "Ich fand Giovannis Verhalten unnötig, beleidigend, grausam und gemein. Ich konnte nicht tatenlos zusehen, wie er anderen Menschen das antut", hatte Amanda im Interview mit The Sun geäußert. Gemeinsam mit Giovanni stand die Sherlock-Darstellerin im vergangenen Jahr für die britische Version von Let's Dance auf dem Tanzparkett. Jedoch verließ Amanda die Show vorzeitig aus persönlichen Gründen. Später war bekannt geworden, dass bei ihr eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert wurde, woraufhin sie Beschwerde gegen den 33-Jährigen einreichte.

"Amanda glaubt, dass sie die Pflicht hat, dafür zu sorgen, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Es wird suggeriert, dass es sich bei Giovanni um einen strengen Trainer handelt, der die Leute zu sehr unter Druck setzt. Es geht um viel mehr als das", erklärte zudem ein Insider gegenüber dem Medium. Doch nicht nur Amanda erhebt schwere Vorwürfe gegen Giovanni: Auch die Moderatorin Laura Whitmore, die 2016 mit ihm in der Show tanzte, reichte bereits Beschwerde gegen Giovanni ein.

Getty Images Amanda Abbington, Schauspielerin

Getty Images Laura Whitmore und Giovanni Pernice im Oktober 2016

