"Strenger Trainer"? Gegen Giovanni Pernice wird ermittelt!

Seit 2015 war Giovanni Pernice ein Teil von Strictly Come Dancing. Als Profitänzer schwebte er bereits mit einigen Teilnehmern über das Parkett der britischen Version von Let's Dance. Spätestens seit der gemeinsamen Teilnahme mit Schauspielerin Amanda Abbington (50) musste er sich jedoch mit harten Anschuldigungen auseinandersetzen. Sie schied in Folge fünf freiwillig aus, im Nachhinein wurde bei ihr eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert – sie habe daraufhin eine Beschwerde gegen ihren ehemaligen Tanzpartner eingereicht, wie The Sun berichtet. Nun sollen Ermittlungen gegen Giovanni laufen, in denen das Filmmaterial der vergangenen Jahre durchforstet werde.

Einem Insider zufolge habe Amanda angekündigt, dass sie den Ermittlern gegenüber auspacken und "nichts ungesagt" lassen wolle: "Amanda glaubt, dass sie die Pflicht hat, dafür zu sorgen, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Es wird suggeriert, dass es sich bei Giovanni um einen strengen Trainer handelt, der die Leute zu sehr unter Druck setzt. Es geht um viel mehr als das." Weiter verrät die Quelle: "In der Zwischenzeit ist die BBC, die sich bis jetzt mit dieser Geschichte zurückgehalten hat, verpflichtet, die Angelegenheit vollständig zu untersuchen, um den Beschwerden auf den Grund zu gehen." Auf diesem Weg wolle man zu einem "vollständigen und offenen Urteil" gelangen.

Amanda sei laut The Sun nicht die Einzige, die sich bei einer Anwaltskanzlei wegen Giovannis "toxischer" Trainingsmethoden beschwerte. Unter anderem soll die Moderatorin Laura Whitmore Beschwerde eingereicht haben. Ende der vergangenen Woche wurde Giovannis Show-Aus bekannt, doch die Anschuldigungen seien nicht der Grund gewesen, vielmehr möchte er sich nun neuen Dingen zuwenden. Ein Insider behauptete zudem: "Er beharrt darauf, dass er nichts falsch gemacht hat, außer ein harter Lehrmeister zu sein, aber er weiß, dass sein Trainingsstil nicht jedermanns Sache ist – besonders in der heutigen Zeit."

Anzeige Anzeige

Getty Images Amanda Abbington, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Profitänzer Giovanni Pernice

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass nun gegen Giovanni ermittelt wird? Ich finde das gut! Sie sollen der Sache auf den Grund gehen. Na ja... Ich finde das ziemlich überzogen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de