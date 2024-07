Kollege verrät: Helene Fischers Ex Florian hängt noch an ihr

Trauert Florian Silbereisen (42) etwa seiner Ex Helene Fischer (39) nach – trotz jahrelanger Trennung? Das lässt zumindest Schlagerstar G. G. Anderson in einem aktuellen Interview mit Freizeit Express anklingen. Obwohl die beiden Musiker seit 2018 getrennte Wege gehen, vermutet er, dass noch immer Gefühle im Spiel sein könnten – zumindest was den Sänger betrifft. "Ich glaube, der Florian hängt noch zu sehr an seiner Helene", meint der Musikproduzent.

Ist das etwa der Grund, warum der 42-Jährige aktuell wohl keine neue Frau an seiner Seite hat? Seit geraumer Zeit kursieren zwar Spekulationen rund um eine mögliche Romanze zwischen Florian und Beatrice Egli (36), laut G. G. handele es sich jedoch nur um Gerüchte. Bei Helene sieht es hingegen anders aus: Die Beauty ist bereits seit einigen Jahren überglücklich an den Artisten Thomas Seitel vergeben.

Mit ihrem Liebsten soll die 39-Jährige sogar vor den Traualtar getreten sein. Gegenüber Bild enthüllte die Boulevard-Journalistin Tanja May im vergangenen Jahr: "Die beiden haben bald ihren zweiten Hochzeitstag. Die zwei haben im Dezember 2021, nur wenige Tage vor der Geburt ihrer kleinen Tochter, geheiratet." Diese Behauptung bestätigte Helene jedoch nie offiziell. Was ihr Privat- und Liebesleben anbelangt, hält sich die "Atemlos durch die Nacht"-Interpretin weitestgehend bedeckt.

Getty Images Beatrice Egli und Florian Silbereisen, Schlagerstars

Instagram / michellereneed Thomas Seitel, Helene Fischer und ihre Tour-Kollegen

