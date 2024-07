Kronprinz Haakon und Mette-Marit überraschen Fans mit Selfie

Kronprinz Haakon (51) und Kronprinzessin Mette-Marit (50) gewähren ihren Fans einen Anblick der etwas anderen Art: Die norwegischen Royals teilen ein privates Foto auf Instagram. Anlässlich des Geburtstags des Familienvaters senden die Eheleute einen erfrischend gewöhnlichen Gruß von einer Bootstour auf dem Meer. "Vielen Dank für all die netten Grüße anlässlich des Kronprinzengeburtstags! Das Kronprinzenpaar wünscht allen einen guten Sommer!", heißt es zudem. Auf der Aufnahme strahlen beide in die Kamera, während sie über den Ozean brausen.

Dass auf dem offiziellen Social-Media-Account ein Selfie veröffentlicht wird, kommt eigentlich nie vor. Genau aus diesem Grund sind die Nutzer der Onlineplattform ganz schön aus dem Häuschen, was diesen ungewohnten Schnappschuss anbelangt. "Was für ein wundervolles Kronprinzenpaar!", schwärmt beispielsweise ein User und ein weiterer meint: "Wunderschöne Kulisse und zwei strahlende Herzen!" Außerdem gratulieren zahlreiche Bewunderer Haakon zum Geburtstag.

Zuletzt sorgte auch ein anderer Royal mit einem Geburtstagsselfie mächtig für Aufsehen. An seinem 42. Geburtstag posierte Prinz William (42) mit seinen zwei ältesten Kindern für ein gemeinsames Foto mit einem echten Weltstar: Taylor Swift (34)! Auch ihr Partner Travis Kelce (34) war mit von der Partie und alle fünf grinsten in die Kamera. Prinzessin Kates (42) Ehemann war an seinem Ehrentag zu Gast bei einem Konzert der "Shake It Off"-Interpretin, die aktuell durch Europa tourt.

Getty Images Kronprinz Haakon mit Kronprinzessin Mette-Marit bei der Krönung

Instagram / taylorswift Taylor Swift und Travis Kelce mit Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte

