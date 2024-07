Marlisa Rudzio und ihr Freund Fabio sind endgültig getrennt

Marlisa Rudzio (34) ist wieder Single! Die Reality Queens-Bekanntheit ging seit Oktober vergangenen Jahres mit ihrem Freund Fabio durchs Leben. In den vergangenen Monaten kriselte es aber schon bei ihnen – nun haben sie den Schlussstrich gezogen. Auf die Nachfrage eines Fans antwortet Marlisa in ihrer Instagram-Story ehrlich: "Die meistgestellte Frage und es fällt mir sehr schwer, aber es ist, glaube ich, an der Zeit, euch das mitzuteilen. Einige von euch haben es ja eh vermutet, da wir vor einiger Zeit alles gelöscht haben, also: Ja, Fabio und ich haben uns getrennt."

Weitere Details plaudert Marlisa bislang noch nicht aus – offenbar fließt aber kein böses Blut zwischen ihr und Fabio. "Mehr möchte ich dazu aktuell auch nicht sagen. Bitte habt Verständnis dafür! Ich fokussiere mich jetzt voll und ganz auf meine Arbeit und alles Positive, was in nächster Zeit so ansteht", betont die Ex von Fabio de Pasquale (29).

Erst Anfang Juli plauderten Marlisa und ihr Partner im Promiflash-Interview über ihre Beziehung. Schon da gaben sie zu, dass sie mit Problemen zu kämpfen hatten, aber eigentlich für ihre Liebe kämpfen wollten. "Wir sind gerade dabei, alles wieder hinzubekommen, sodass alles wieder positiv nach oben geht", musste sich die 34-Jährige eingestehen.

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, Reality-TV-Teilnehmerin

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, Reality-TV-Teilnehmerin

