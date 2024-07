Prinz Harry erbt an seinem Geburtstag über acht Millionen!

Prinz Harry (39) darf sich bald über eine stattliche Summe Geld freuen! Am 15. September wird der gebürtige Brite stolze 40 Jahre alt. Zu diesem besonderen Anlass wird er laut The Times einen Teil des Nachlasses seiner verstorbenen Urgroßmutter Queen Mum (✝101) ausgezahlt bekommen. Sein Anteil soll sich nach Aussagen des Magazins auf umgerechnet über 8,3 Millionen Euro belaufen. Insgesamt wird das Erbe der Mutter von Queen Elizabeth II. (✝96) auf circa 83 Millionen Euro geschätzt, das in Treuhandfonds für ihre Familie angelegt wurde.

Angeblich soll Harry sogar einen größeren Anteil des Nachlasses erhalten als sein älterer Bruder Prinz William (42). Grund dafür seien finanzielle Regelungen innerhalb der königlichen Familie, die die Ausschüttung des Vermögens genauestens vorschreiben. Laut OK! soll es sich bei dem gemeinsamen Kapital des 39-Jährigen und seiner Ehefrau Herzogin Meghan (42) um insgesamt 55,1 Millionen Euro handeln.

Dass der Palast genaue Vorschriften hat, was die Angelegenheiten der Royals anbelangt, wurde unter anderem auch bei der damaligen Behausung von Harry und seiner Liebsten deutlich. Wie der Historiker Hugo Vickers zuletzt gegenüber der Zeitschrift behauptete, habe das Ehepaar damals im Windsor Castle wohnen wollen. Harrys Großmutter lehnte diesen Wunsch jedoch ab und schenkte ihrem Enkel stattdessen das Frogmore Cottage. Dort hatten er und seine Gattin gemeinsam mit ihren Kindern gelebt, bis die Familie schließlich nach Amerika auswanderte.

Getty Images Prinz William, Prinz Harry, Prinz Charles und Queen Mum

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Queen Elizabeth II.

