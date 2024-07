Robin Williams' Sohn erinnert mit bewegenden Worten an ihn

Zak Williams (41), der Sohn des verstorbenen Schauspielers Robin Williams (✝63), erinnert mit einem rührenden Beitrag an seinen Vater. Am vergangenen Sonntag hätte Robin seinen 73. Geburtstag gefeiert und sein Sohn schreibt daher auf X: "Dad, an deinem 73. Geburtstag erinnere ich mich an die Hoffnung und Freude, die du in die Welt gebracht hast." Zak fügt hinzu, dass keine Woche vergehe, ohne dass ihm jemand erzähle, wie ihm Robin durch schwere Zeiten geholfen habe: "Ich bin so dankbar, dein Sohn zu sein. Ich liebe dich für immer."

Der Sohn des Schauspielers teilt diesen Beitrag zusammen mit einem nostalgischen Schwarz-Weiß-Foto seines Vaters, auf dem Robin lächelnd vor einer Couch sitzt. Zak, der als Fürsprecher für mentale Gesundheit und Mitbegründer sowie CEO des Nahrungsergänzungsmittelunternehmens Prepare Your Mind (PYM) aktiv ist, hat selbst zwei Kinder. Seine Frau Olivia June brachte 2019 den gemeinsamen Sohn McLaurin Clement und 2021 die Tochter Zola June zur Welt. Der Name McLaurin ist eine Hommage an Robin, dessen Mittelname ebenfalls McLaurin war.

Robin verstarb im August 2014 im Alter von 63 Jahren. Er war bekannt für seine Rollen in Filmen wie "Good Will Hunting" und "Der Club der toten Dichter". Sein Leben lang kämpfte er mit Suchtproblemen und schwerer Depression. Kurz vor seinem Tod wurde bei ihm Parkinson diagnostiziert. Im Laufe seines Lebens war er dreimal verheiratet und ließ neben Zak auch seine Kinder Zelda und Cody aus seiner Ehe mit Marsha Garces zurück. Tochter Zelda sprach 2016 in einem Interview über die Herausforderungen nach dem Tod ihres Vaters und wie sie mit ihrer Trauer umging, indem sie unter anderem zahlreiche Drehbücher schrieb.

Zachary Pym Williams im Oktober 2016

Robin Williams bei der "Monty Python's Spamalot"-Premiere in Las Vegas

