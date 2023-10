Seine Drogensucht machte Robin Williams zu einem "Monster"

Die Drogen hatten einen schrecklichen Einfluss. Robin Williams (✝63) war für die meisten Menschen ein lebensfroher, ehrlicher Schauspieler, der seinen Job wohl so richtig liebte. Doch scheinbar entwickelte er schon in den späten 1980ern, in seiner Anfangszeit als erfolgreicher Comedian, eine Sucht nach Drogen. Fast zehn Jahre nach dem Suizid des Jumanji-Darstellers äußert sich nun Robins Freund zu seinem extremen Kokainkonsum.

In der zweiten Staffel der "The Dark Side Of Comedy"-Dokumentation ruft sich der ehemalige Freund Mike Binder Robins Umgang mit einem Gramm Kokain in Erinnerung. Es war in den 80ern in Hollywood, als der Schauspieler seinen Kumpel fragte: "Macht es dir etwas aus, wenn ich mir auf der Toilette einen Zug davon nehme?" Als er zurückkam, sei nichts mehr übrig gewesen. Sein Verhalten entschuldigte der Komiker damit, dass es ein "Versehen" gewesen sei. Mike erklärt: "Auf Droge war er ein Monster."

Mittlerweile ist der "Good Will Hunting"-Star seit neun Jahren tot. Sein Sohn Zachary (40) gedachte ihm im August mit einem liebevollen Post auf Instagram. Auf dem Bild war Papa Robin mit braun gemusterter Cargoshorts und T-Shirt mit einem merkwürdigen Motiv zu sehen. Der 40-Jährige schrieb dazu: "Papa, zum neunten Jahrestag deines Ablebens erinnere ich mich an deine hervorragende Modeauswahl."

Getty Images Robin Williams, 2004

Getty Images Robin Williams beim Mercedes-Benz-Cup-Promi-Match 1999

Getty Images Zachary Pym Williams im Oktober 2016

