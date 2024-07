Schwangere Laura Maria Rypa wehrt sich gegen Hate im Netz!

Laura Maria Rypa (28) erwartet derzeit mit ihrem Verlobten Pietro Lombardi (32) das zweite gemeinsame Kind. Wie schon in der ersten Schwangerschaft besteht bei der Influencerin das Risiko einer Frühgeburt. Neben schönen Einblicken in die Schwangerschaft hatte Laura auch diese Neuigkeiten mit ihrer Community im Netz geteilt – doch offenbar feiern nicht alle Follower die Offenheit der Blondine. "Ich lese mir leider Gottes so viele dumme Sachen durch. [...] Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was manche Leute schreiben", meldet sich Laura nun bei Instagram zu Wort und fügt hinzu: "Dann heißt es: 'Braucht sie wieder Schlagzeilen, denn wenn es ihr so schlecht ginge, dann wäre sie nicht am Handy.' Leute, ich bin nicht sterbenskrank, ich bin schwanger, was soll ich denn machen?"

Während Laura in die Kamera spricht, blendet sie einige der gemeinen Kommentare ein, die sie auf der Social-Media-Plattform erhalten hatte. "Und tut mir leid, dass ich in der Öffentlichkeit stehe und es bei mir auch nicht perfekt läuft. Zeigt man nur die schöne, heile Welt, dann ist es Fake. Zeigt man, wie es wirklich ist, braucht man gleich Aufmerksamkeit", wettert die Schwangere gegen die Verfasser der schikanierenden Zeilen. Abschließend richtet sie sich mit einem Appell an die User im Netz: "Man macht es niemandem recht. [...] Ich bitte jeden da draußen, der nicht weiß, wie es ist, solche Kommentare einfach zu lassen."

Im Januar dieses Jahres verkündete Laura voller Vorfreude, dass sie und ihr Liebster weiteren Nachwuchs erwarten. Seither teilt sie auf Social Media Bilder ihres Babybauches und nimmt ihre Community im Netz mit auf ihre Schwangerschaftsreise. Zuletzt hatte sich die Blondine jedoch mit beunruhigenden Nachrichten bei ihren Followern gemeldet: "Dem Kleinen geht es bis jetzt gut, allerdings habe ich bereits jetzt eine 'Trichterbildung', was so nicht sein sollte. Was das genau bedeutet? Das Risiko einer erneuten Frühgeburt ist da."

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

