So spaßig ist Chris Hemsworths Familienurlaub in Barcelona!

Chris Hemsworth (40) und Elsa Pataky (48) gönnen sich aktuell eine sonnige Auszeit in Barcelona mit ihrer Tochter India Rose (12) und ihren Zwillingssöhnen Sasha (10) und Tristan (10). Auf Instagram gewährt der Schauspieler seinen Fans nun private Einblicke in den Urlaub – und zwar in Form von witzigen Aufnahmen! In einer aktuellen Story ist zu sehen, wie die Familie im Bällebad herumalbert. Chris stellt dabei sein schauspielerisches Talent unter Beweis: Umzingelt von den durchsichtigen Bällen schnappt er nach Luft, als ob er unter Wasser wäre.

Damit aber noch nicht genug an Albereien: Auf einer weiteren Aufnahme steht der 40-Jährige neben einer lebensgroßen Son-Goku-Figur – dem Protagonisten der japanischen Serie "Dragon Ball Z". Dabei imitiert der dreifache Vater dessen einschüchternde Körperhaltung: Chris stemmt die Hände in die Hüften und macht ein grimmiges Gesicht. Von seiner Frau Elsa postet er hingegen mehrere süße Schnappschüsse bei Unternehmungen in der Stadt.

Bereits seit vielen Jahren gehen Chris und Elsa gemeinsam durchs Leben und sind unzertrennlich. Im Dezember 2010 haben sie sich das Jawort gegeben. Inzwischen durfte das Ehepaar bereits drei Kinder auf der Welt begrüßen: eine Tochter und Zwillingssöhne. Gemeinsam mit ihren Sprösslingen leben sie auf einem luxuriösen Anwesen in Australien.

Instagram / chrishemsworth Chris Hemsworth im Juli 2024

Getty Images Elsa Pataky und Chris Hemsworth mit ihren Söhnen auf dem Walk of Fame, Mai 2024

