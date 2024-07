Trailer: So hemmungslos wird "Are You The One?"-VIP-Staffel!

Die vierte Staffel Are You The One – Reality Stars in Love steht in den Startlöchern. Alle, die es nicht erwarten können, bis die Ausstrahlung am 26. Juli beginnt, können nun auf RTL+ einen ersten Einblick in die kommende Staffel bekommen. Und eines steht schon einmal fest: Es wird so viel geknutscht und gefummelt wie nie zuvor. Selbst Moderatorin Sophia Thomalla (34) ist sich sicher: "So viel Austausch von Körperflüssigkeit, das gab es bei 'Are You The One?' noch nie!"

Wie der Teaser verspricht, nehmen es die Kandidaten anscheinend ziemlich ernst, sich intensiv kennenzulernen – denn es wird heiß getanzt und wild gezüngelt. Doch dabei wird es nicht bleiben: Einige Kandidaten scheinen aufs Ganze zu gehen und ihre Hemmungen vollends abzulegen. Vor allem Marc-Robin Wenz lässt wohl nichts anbrennen – denn von einer der Damen lässt er sich in der Dusche oral befriedigen. Eine andere Szene verrät, dass er auch die Laken mit einer der Kandidatinnen teilt.

Doch neben heißen Flirts verspricht die Show auch wieder Drama pur. Denn neben der Suche nach dem Perfect Match geht es für die Kandidaten auch wieder um ein Preisgeld von 200.000 Euro – und das scheint bei manchen Teilnehmern zu fiesen Streitereien zu führen. Einige fetzen sich lauthals und werfen mit heftigen Vorwürfen um sich. Dabei bleibt es nicht aus, dass die ein oder andere Träne fließt.

Anzeige Anzeige

RTL Marc-Robin Wenz, Kandidat bei "Are You The One - Reality Stars in Love"

Anzeige Anzeige

RTL Cast von "Are You The One? Reality Stars in Love" 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Freut ihr euch schon auf die neue Staffel? Ja, der Trailer sieht ziemlich vielversprechend aus! Nee, ich finde die Staffel wirkt nicht so überzeugend... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de