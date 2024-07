Daniel Radcliffe wird 35: Das war sein Weg zum Weltstar!

Daniel Radcliffe (35) feiert heute seinen 35. Geburtstag! An seinem Ehrentag kann der Harry Potter-Star bereits auf eine beeindruckende Schauspielkarriere zurückblicken. Spätestens seit seiner Rolle als Schüler der aus J.K. Rowlings (58) Fantasie entsprungenen Zauberschule Hogwarts ist Daniel weltweit bekannt. Doch wie kam er an die heiß begehrte Rolle des Harry Potter? Dass ihn sein Weg in die Filmbranche führt, stand für Daniel schon seit seiner frühen Kindheit fest. Bereits mit fünf Jahren entwickelte er ein großes Interesse für die Schauspielerei, weswegen er hin und wieder an kleinen Aufführungen seines damaligen Schultheaters mitwirkte. Seine erste größere Rolle ergatterte der "December Boys"-Darsteller im Alter von zehn Jahren – und auch diese entführte Daniel schon damals in die Welt der Magier: Im Jahr 1999 verkörperte er den jungen David Copperfield (67) in der gleichnamigen BBC-Produktion.

Zu seinem großen Durchbruch verhalf Daniel letztendlich seine schauspielerische Leistung als Harry Potter. Von 2001 bis 2011 bestimmte seine Rolle als Zauberlehrling in insgesamt acht Filmen das Leben des Briten. Nachdem die Ära um Harry, Hermine und Ron schließlich zu einem Ende gekommen war, bewies Daniel, dass weitaus mehr in ihm steckt als der ikonische Magier. Neben zahlreichen Auftritten in Filmen wie "Die Frau in Schwarz", "Die Unfassbaren 2" und "The Lost City – Das Geheimnis der verlorenen Stadt" entdeckte er im Laufe der Jahre auch seine Liebe zum Theater neu. Im Juni wurde Daniel bei den diesjährigen Tony Awards eine besondere Ehre zuteil: Er wurde mit einem Award in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller in einem Musical" für seine Rolle in dem Musical "Merrily We Roll Along" ausgezeichnet.

Nicht nur beruflich kann Daniel so manche Erfolge verzeichnen. Auch privat läuft es für den mehrfachen Teen Choice Award-Gewinner hervorragend. Am Set des Films "Kill Your Darlings" lernte er im Jahr 2012 seine aktuelle Partnerin Erin Drake kennen und lieben. Im April vergangenen Jahres krönten sie ihr Liebesglück mit ihrem ersten gemeinsamen Nachwuchs. Im Interview mit E! News gab Daniel im Mai preis, wie ihn seine Vaterrolle im vergangenen Jahr verändert hat. "Ehrlich gesagt, weine ich jetzt viel mehr als früher. Ich hätte nie gedacht, dass es möglich ist, dass ein Wesen mich so müde macht und ich es trotzdem so sehr liebe", erklärte er und fügte hinzu: "Es ist das Beste! Es war ein verrücktes Jahr."

Anzeige Anzeige

REX FEATURES LTD. Rupert Grint, J.K. Rowling, Daniel Radcliffe und Emma Watson 2001 bei der "Harry Potter"-Premiere

Anzeige Anzeige

Getty Images Erin Darke und Daniel Radcliffe, Tony Awards 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gewusst, dass Daniel schon vor seiner Zeit als "Harry Potter" den Zauberkünstler David Copperfield verkörperte? Nein, das ist mir neu! Ja, das wusste ich schon. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de