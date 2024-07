Nur noch Weed? So geht es Pete Davidson nach Entzugsklinik

2023 war ein schwieriges Jahr für ihn gewesen: Nach seinem Autounfall im vergangenen März wurde Pete Davidson (30) zu 50 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Außerdem hat der Comedian sich eigenständig in eine Reha-Klinik eingewiesen, um mit seinem Drogenkonsum abzuschließen. Genau darüber spricht der Ex von Kim Kardashian (43) auch in seinem neuen Stand-up-Programm auf der Bühne, wie Augenzeugen gegenüber Daily Mail berichten. Der Aufenthalt in der Klinik scheint ihm geholfen zu haben, denn der Schauspieler erklärt: "Das Weed ist alles, was ich noch habe. Ich habe Koks und Ketamin genommen und die ganzen Pillen und den ganzen Mist. Aber alles, was ich noch habe, ist Gras, also ist es fast vorbei, ich halte noch ein bisschen länger durch."

Pete geht während seines Sets auch weiter auf den Autounfall ein, bei dem seine damalige Partnerin Chase Sui Wonders (28) auf dem Beifahrersitz gesessen hatte. Im März 2023 ist er mit seinem Wagen in ein Haus gerast, nachdem er ein Stoppschild übersehen hatte. Wie er zugibt, sah er das Schild erst in der allerletzten Sekunde – und wäre deshalb fast in einen anderen Wagen gekracht. "Ich hab das Haus gesehen und mir gedacht 'Ich glaube nicht, dass man stirbt, wenn man in ein Haus fährt, oder?' In Sitcoms fahren die Leute immerhin auch einfach nur durch", erinnert er sich und fügt scherzhaft hinzu: "Also bin ich ausgewichen und habe auf das Haus gezielt, und ich habe die Garage ziemlich gut getroffen." Obwohl die Erfahrung für ihn sehr angsteinflößend gewesen war, konnte er sich trotzdem glücklich schätzen, dass niemand verletzt worden war. Drogen oder Alkohol waren an dem Abend allerdings nicht im Spiel gewesen.

Obwohl es dem Komiker rundum besser zu gehen scheint, läuft es in seinem Liebesleben jedoch nicht so rund. Im September des vergangenen Jahres wurde er das erste Mal mit Schauspielerin Madelyn Cline (26) in Verbindung gebracht. Obwohl die beiden immer wieder auf Dates und beim Turteln erwischt wurden, haben sie die angebliche Beziehung nie offiziell bestätigt. Trotzdem soll die Outer Banks-Darstellerin dem Moderator eine große Stütze gewesen sein. Vor zwei Wochen meldete sich dann ein Insider bei The U.S. Sun und bestätigte die einvernehmliche Trennung des Paares.

Getty Images Pete Davidson im April 2023

Backgrid / ActionPress Madelyn Cline und Pete Davidson im Oktober 2023

