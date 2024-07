Wie Rockstars! Kourtney Kardashian teilt coole Familienfotos

Sie zeigen sich stylish: Kourtney Kardashian (45) und ihre Kids Reign (9) und Rocky haben die vergangenen Wochen mit Papa Travis Barker (48) auf Tour verbracht – der Rocker reiste mit seiner Band Blink-182 durch Nordamerika. Die neuen Fotos auf Kourtneys Instagram-Account zeigen die Familie nun extra cool: Ob mit dicken Silberketten, dunklen Sonnenbrillen oder in federbesetzten Jacken, die Outfits können sich sehen lassen. Wahrscheinlich wurden die Aufnahmen während der Reise gemacht. Besonders niedlich ist allerdings der kleine Rocky. Obwohl sein Gesicht nie gezeigt wird, sieht man ihn mit Travis am Drumset sitzen oder sogar mit den Schlagzeugstöcken in der Hand.

Allerdings glänzt auch Reign in ganz neuem Licht. Der Neunjährige posiert cool für die Kamera, was auch den Fans seiner Mama auffällt. "Reign ist so eine Ikone" und "Wann ist Reign so groß geworden?", schreiben die User in den Kommentaren. Andere schwärmen: "Rockys Locken sind ja so süß!" und "Wie er die Drumsticks von Papa hält, das ist ja so süß!" oder auch "Ihr seid die niedlichsten Rockstars!" Auch Kardashian-Schwester Khloé (40) ist am Start und kommentiert fleißig: "Du siehst unglaublich aus!" und "Du hast einfach die krasseste Ausstrahlung, Babe!"

Zuletzt haben Kourtney und Travis im Netz allerdings ganz schön Kritik eingeheimst. In der aktuellen Folge von The Kardashians zeigten die beiden Ehepartner sich superverliebt und waren ständig nur am Turteln und Knutschen. Das ging den Fans gehörig gegen den Strich, viele fanden diese öffentlichen Liebesbekundungen sogar eklig. "Ich bin schon lange ein Fan der Kardashians und sogar von Kourtney, aber ich kann es nicht ausstehen, wenn sie das ständig so zeigen", hetzten die Zuschauer auf Reddit.

Anzeige Anzeige

ActionPress Reign Disick, Kourtney Kardashian und Penelope Disick

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian, Mai 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Kourtney ihre Kinder mit auf Travis' Tour gebracht hat? Kinder gehören dort nicht hin. Sie hätte mit ihnen zu Hause bleiben sollen. Ich finde es voll cool, wie sie alles unter einen Hut bekommen! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de