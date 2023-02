Nach Zwillingsgeburt: Mariella D'Auria zeigt After-Baby-Body

Neu-Mama Mariella D'Auria präsentiert ihren Körper! Als Kellnerin half sie bei First Dates dem Gastgeber Roland Trettl (51) beim Verkuppeln liebeshungriger Singles. Im vergangenen Jahr erlebte die Kölnerin jedoch in ihrem eigenen Privatleben ihr größtes Glück. Im Oktober erblickten ihre Zwillinge das Licht der Welt – zwei kleine Töchter. Rund vier Monate nach der Geburt der Twins zeigte Mariella nun ihren After-Baby-Body.

In ihrer Instagram-Story teilte die frischgebackene Mutter einen kurzen Clip, in dem sie in Jeans und engem Oberteil vor dem Spiegel zu sehen ist. Eigentlich wollte Mariella ihre Follower lediglich um Tipps für Stillmode bitten. Dabei bekam ihre Community aber auch ihren Körper nach der Zwillingsgeburt zu sehen. Von der Schwangerschaft ist keine Spur mehr.

An die Entbindung ihrer Kids hat Mariella allerdings nicht die schönsten Erinnerungen. "Die Geburt war leider absolut traumatisch für mich. Es ging plötzlich ganz schnell, ich habe Wehen bekommen und die Fruchtblase ist geplatzt", hatte die TV-Bekanntheit im November im Interview mit Promiflash berichtet.

Instagram / mariella_dauria Mariella D'Auria, "First Dates"-Kellnerin

Instagram / mariella_dauria Mariella D'Auria, "First Dates"-Kellnerin

Instagram / mariella_dauria Mariella D'Auria und ihre Zwillinge

