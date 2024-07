Freizügig! Cathy Hummels zeigt sich ohne Bekleidung im Netz

Cathy Hummels (36) präsentiert sich gerne von ihrer besten Seite. In ihrem aktuellen Instagram-Beitrag zeigt sie allerdings nicht nur ihr elegantes Make-up, die Edelsteinohrringe oder ihre langen, gestylten Haare. Das Augenmerk liegt vielmehr auf Cathys Klamotten – die hat sie nämlich gar nicht an. Die Ex von Mats Hummels (35) hat sich kokett von der Kamera weggedreht und wirft einen Blick über ihre nackte Schulter. Mit den Händen verdeckt sie sich die entblößten Brüste. Der Schnappschuss ist wahrscheinlich während eines Shootings für ihre Dirndlkollektion entstanden, die bewirbt sie nämlich momentan in ihrer Story.

Das Foto kommt bei vielen Fans richtig gut an und Cathy sammelt tonnenweise Komplimente. "Deine Augen! Wunderschön", "Zum Verlieben. Du bist so hübsch!" und "Wow! Wie kann eine einzelne Frau so wunderschön sein, eigentlich echt unverschämt", schreiben sie. Ihre Supporter nennen die Moderatorin "elegant", "sexy" und "ein heißes Eisen". Dennoch stößt der Schnappschuss auch einigen Hatern ganz schön auf. "Warum nur? Muss das sein?", fragt ein User in den Kommentaren. Andere meinen: "Ist das nötig? Immer diese Nacktheit..." Doch die positiven Meinungen überwiegen bei Weitem.

Dass sich Cathy oben ohne im Netz zeigt, ist allerdings nichts Neues. Vor einem Jahr zog sie an der Seite ihrer Schwester für die Titelseite des Playboy blank. Schon damals hatte sie diese Entscheidung rechtfertigen müssen. "Ich hatte mit Nacktheit noch nie ein Problem. Mittlerweile besitze ich viel Selbstvertrauen und habe keine Angst davor, was andere über mich denken", hatte sie damals für das Magazin erklärt. Ihr Selbstbewusstsein stellte sie auch Anfang dieses Jahres schon unter Beweis: Halbnackt posierte sie für Urlaubsfotos am Strand.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

