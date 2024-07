Nach Scheidung von Ashlyn: Ali Krieger ist wieder vergeben!

Alexandra Krieger (39) ist anscheinend wieder in festen Händen! Erst Ende des vergangenen Jahres ist die Ehe zwischen der ehemaligen Fußballerin und ihrer Ex Ashlyn Harris (38) in die Brüche gegangen. Wie Ali jedoch jetzt im "She Pivots"-Podcast verrät, gibt es eine neue "wunderbare Person" an ihrer Seite. "Ich bin so dankbar, dass wir uns getroffen haben", schwärmt die 39-Jährige von ihrer neuen Liebe.

Wer die neue Person an ihrer Seite ist, plaudert die Ex-Kickerin in dem Podcast nicht aus. Ali verrät lediglich, dass dieser besondere Mensch wohl genau zur richtigen Zeit in ihr Leben getreten war. "Acht, neun Monate lang hatte ich nun Zeit zu trauern und all die aufkeimenden Gefühle zu verarbeiten", beteuert die Brünette. Nachdem sie sich also selbst genug Zeit gegeben hatte, um ihre Wunden zu lecken, ist sie inzwischen offenbar bereit, sich wieder gänzlich für eine neue Person zu öffnen!

Im Oktober 2023 kam ans Licht, dass Ashlyn die Scheidung nach rund vier Ehejahren mit Ali eingereicht hatte. Als Grund für die Trennung hatte die Blondine damals angegeben, dass die Ehe "unwiederbringlich zerbrochen" sei. Wie die 38-Jährige rund einen Monat später auf Instagram klarstellte, habe die Trennung zu dem Zeitpunkt schon länger festgestanden: "Wir haben den ganzen Sommer damit verbracht, die Trennungs- und Scheidungsschritte in Angriff zu nehmen."

Anzeige Anzeige

Getty Images US-Fußball-Star Alexandra alias Ali Krieger

Anzeige Anzeige

Getty Images Fußballspielerin Ashlyn Harris und Schauspielerin Sophia Bush

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Überrascht es euch, dass Ali schon wieder vergeben ist? Ja, mich überrascht das total! Nee, das habe ich mir schon gedacht! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de