Prozess: Prinzessin Delphine gibt Papa Albert keine Schuld

Prinzessin Delphine von Belgien musste ihren royalen Titel vor Gericht erkämpfen, denn eigentlich ist sie die uneheliche Tochter des ehemaligen belgischen Königs Albert (90). Im Interview mit Gala spricht die Künstlerin nun über das Verhältnis zu ihrem Vater – und offenbar arbeiten die beiden mittlerweile daran, eine innigere Beziehung aufzubauen. "Ich habe meinen Vater immer in Schutz genommen. Ich habe immer gesagt, dass es nicht seine Schuld ist, sondern dass es an der Umgebung liegt. Ich bin wütender auf das ganze System als auf ihn", meint die Prinzessin. Im Moment sei es für sie das Wichtigste, wieder Kontakt zu ihrem Vater zu haben: "Nach dem Gerichtsprozess haben wir uns erneut kennengelernt. All dies ist wunderschön und hilft beim Heilen. [...] Ich liebe meinen Vater und habe ihn absolut immer geliebt."

Rund sieben Jahre kämpfte Delphine vor Gericht dafür, als Tochter des Alt-Königs anerkannt zu werden. 2019 sollte nachgewiesen werden, dass sie tatsächlich Alberts Tochter ist. Den Vaterschaftstest hatte der 90-Jährige zunächst noch verweigert, aber nach einer Geldstrafe schließlich eingewilligt. Das Ergebnis war eindeutig. "Die wissenschaftlichen Ergebnisse deuten darauf hin, dass er der biologische Vater von Frau Delphine Boël ist", hieß es in einer Pressemitteilung der ARD. Damit wurde die 56-Jährige zumindest als Kind des Ex-Monarchen anerkannt. Was fehlte, war der Titel. Den erstritt sie sich 2020 vor Gericht.

Delphine entstammt Alberts Affäre mit der belgischen Adligen Sybille de Sélys Longchamps, die er einging, als sich seine Ehe mit seiner Frau Paola in einer angeblichen Krise befand. Die Liaison soll von 1966 bis 1984 Bestand gehabt haben. Genau wie Albert war Sybille damals verheiratet, doch ihre Ehe wurde bereits 1978 geschieden. Gerüchten zufolge soll der mittlerweile abgedankte König zwischenzeitlich sogar Pläne gehabt haben, seine Frau zu verlassen – doch dazu kam es nie. Delphine selbst ist seit 2003 mit dem US-Amerikaner James O'Hare liiert. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder.

Getty Images Delphine Boël im September 2020

Getty Images Albert II., ehemaliger König von Belgien

