Delphine Boël, die uneheliche Tochter von Belgiens ehemaligem König Albert II. (90), darf sich seit 2020 offiziell Delphine von Sachsen-Coburg nennen. Nun sind Berichten zufolge auch die Kinder der Belgierin, Josephine (21) und Oscar (16), dabei, eine kleine, aber bedeutende Namensänderung vorzunehmen: Die beiden sollen künftig den Doppelnamen "O'Hare von Sachsen-Coburg" tragen. Dies stellt für die Nachkommen des ehemaligen belgischen Königs einen weiteren Schritt dar, um ihre Zugehörigkeit zur Monarchie zu unterstreichen. Während der Name für Oscar bereits im belgischen Staatsblatt verankert worden sei, stehe für Josephines Änderung noch die formelle Bestätigung aus, wie das Newsportal Ostbelgien Direkt berichtet.

Die Namensänderung ihrer Kinder ist die jüngste Folge einer langen rechtlichen Auseinandersetzung, die 2013 begann, als Delphine versuchte, die Vaterschaft von Albert offiziell anerkennen zu lassen. Über Jahre hinweg stritt sie mit dem Monarchen. Der leugnete die Vaterschaft zunächst, bis ein DNA-Test im Januar 2020 endlich die Wahrheit ans Licht brachte. Seitdem trägt Delphine offiziell den Titel "Prinzessin von Belgien". Ihre Kinder, die bisher nur den Nachnamen "O'Hare" ihres Vaters trugen, sollen künftig die gleichen Privilegien genießen wie die ehelichen Kinder des Königshauses.

Delphine wurde 1968 in Brüssel geboren und wuchs in einem Schattenreich auf, das ihren eigenen Ursprung lange geheim hielt. Ihre Mutter, die belgische Adlige Baronin Sybille de Selys Longchamps, führte eine langjährige Affäre mit Albert während dessen Ehe mit Paola von Belgien (87). Doch Delphine, die bei ihrer Mutter aufwuchs und schon als Kind mit ihrer künstlerischen Begabung beeindruckte, ließ sich vom Verhalten ihres Vaters nie entmutigen. Sie zog nach London, um an der Chelsea School of Arts zu studieren, wo sie ihre Leidenschaft für farbenfrohe, verspielte Kunstwerke entwickelte, die später in internationalen Ausstellungen zu sehen waren.

Ex-König Albert II. von Belgien im Dezember 2014

Prinzessin Delphine von Belgien, ehemals Delphine Boël

