So heftig äußert sich Elon Musk zu seiner Trans-Tochter!

Elon Musk (53) hat zu seiner Tochter Vivian Jenna Wilson keinen Kontakt mehr. Die 20-Jährige ist trans und hat sich von ihrem Vater distanziert. In einem Interview mit Jordan Peterson, das der kontroverse Autor auf X veröffentlicht hat, spricht er nun über das Thema. "Ich habe im Grunde meinen Sohn verloren. [...] Mein Sohn [...] ist tot, getötet durch den 'Woke Mind Virus'." Für ihn seien Psychiater, die Menschen in ihrer Transition unterstützen, "unglaublich böse". "Die Leute, die das fördern, sollten ins Gefängnis gehen", schimpft der zwölffache Vater.

Auf dem Kurznachrichtendienst wird das Gespräch heiß diskutiert. Ein User stellt fest: "Elons Sohn ist nicht tot. Sein Kind ist sehr lebendig und ihr Name ist Vivian." Die YouTuberin Natalie Wynn sprach in der Vergangenheit häufiger über die Transfeindlichkeit des Unternehmers. "Er behauptet, er sei von den Ärzten getäuscht worden, aber seine Tochter bereut die Transition überhaupt nicht. [...] Er ist einfach nur verärgert darüber, dass sein Kind eine Transfrau ist, was für ihn emotional gleichbedeutend damit ist, dass sie tot ist", kommentiert sie seine Aussagen.

Im Gegensatz zu Elon hat Vivians Mama Justine Musk (51) eine gute Beziehung zu ihrem Nachwuchs. Im Netz erinnerte sich die Autorin an eine Unterhaltung mit ihrer Tochter, in der sie zu ihr sagte: "Ich bin so stolz auf dich!" Wenige Tage später wurde bekannt, dass Vivian ihren Namen offiziell geändert hatte. Gerichtsunterlagen, die TMZ vorlagen, bestätigten dies. Die Begründung lautete: "Meine Geschlechtsidentität und die Tatsache, dass ich nicht mehr mit meinem biologischen Vater zusammenlebe oder in irgendeiner Form mit ihm verwandt sein möchte."

Getty Images Elon Musk, Tesla-Chef

Backgrid / ActionPress Justine Musk im Juni 2022

