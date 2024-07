Tennisstar Andy Murray beendet seine Karriere nach Olympia

Die Olympischen Sommerspiele werden sein letzter großer Streich. In wenigen Tagen blickt die Sportwelt auf Paris, denn dort findet in diesem Jahr Olympia statt. Mit dabei in der Disziplin Tennis ist auch Andy Murray (37). Doch danach wird der Sportler seinen Tennisschläger an den Nagel hängen. Das verkündet er selbst auf Instagram. "Angekommen in Paris für mein allerletztes Tennisturnier. Für Großbritannien anzutreten, waren bei weitem die denkwürdigsten Wochen meiner Karriere und ich bin sehr stolz darauf, dies ein letztes Mal zu tun", schreibt der Brite sichtlich guter Dinge. Damit geht eine Karriere von rund 14 Jahren zu Ende.

Unter dem Post reagieren bereits jede Menge Fans auf den Abschied von Andy. "Das [Ende] traf mich härter, als ich es erwartet hatte. Viel Glück, Sir Andy, es war ein Vergnügen, Ihnen über die Jahre hinweg zusehen zu dürfen", schreibt ein sichtlich ergriffener Fan. Ein anderer meint: "Was für ein Privileg es war, dich spielen zu sehen. Du bist der unglaublichste Spieler, aber noch mehr als das – was für ein unglaublicher und wunderbarer Mensch du bist." Aber auch Kollegen zollen dem 37-Jährigen Tribut. "Legende, Sir Andy", kommentiert der Schweizer Tennisspieler Stan Wawrinka und der Olympia-Account äußert: "Wir können es kaum erwarten, dich wieder auf dem Platz zu sehen, Andy."

Andy ist bereits seit 2005 Tennisprofi. In seiner Karriere trat er mehrfach bei Olympia an und darf drei Medaillen sein Eigen nennen. Gold gewann er im Einzel 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro. Im Mixed – also Mann und Frau in einem Team – durfte er in London die Silbermedaille zusammen mit Laura Robson mit nach Hause nehmen. Eine Krönung seiner Laufbahn fand aber sicherlich 2019 statt: Das Vereinigte Königreich ehrte Andy mit dem Ritterschlag, wodurch er den Titel Sir tragen darf. Bei einer Zeremonie schlug der heutige König Charles (75) ihn zum Ritter.

Anzeige Anzeige

Getty Images Andy Murray, Tennis-Profi

Anzeige Anzeige

Getty Images Andy Murray bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Andys Karriereende? Schade, er war ein toller Tennisspieler. Na ja, es scheint nach so vielen Jahren der richtige Zeitpunkt zu sein. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de