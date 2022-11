Reality-TV-Star Aurelio Savina wegen Betrugs verurteilt!

Schlechte Nachrichten für Aurelio Savina (44)! Der ehemalige Bachelorette-Kandidat ist derzeit bei Temptation Island V.I.P. zu sehen. Dort will er seine Beziehung mit Lala Aluas testen und muss in der Villa den Verführerinnen widerstehen. Bisher schlägt sich der Reality-TV-Star auch recht wacker. Jetzt sorgt er allerdings mit einem ganz anderen Betrug für Schlagzeilen: Aurelio wurde nun zu einer Haftstrafe verurteilt!

Am Donnerstag stand der einstige Dschungelcamp-Teilnehmer vor Gericht. Gefälschte Rechnungen wurden Aurelio zum Verhängnis. Er soll gefälschte Papiere mit Mehrwertsteuer bei der Versicherung eingereicht und das Geld eingesteckt haben – angeblich unwissend. Wegen gewerbsmäßigen Betrugs wurde der Deutsch-Italiener nun zu einer Geldstrafe von 2.000 Euro und einem Jahr und fünf Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. In einem Instagram-Video zeigte er sich deshalb total aufgelöst. "Ich kann das alles gar nicht glauben. Jetzt bin ich vorbestraft wegen dieser drei Rechnungen, weil ich einfach nur naiv war!", beschwerte sich Aurelio.

Der einstige Sommerhaus-Bewohner fühlt sich vom Staat ungerecht behandelt. "Man wollte an mir ein Exempel statuieren, weil ich in der Öffentlichkeit stehe", ist er sich sicher. Immerhin habe Aurelio sich nichts zu Schulden kommen lassen und die Summe schon vor Wochen wieder an die Versicherung zurückgezahlt.

RTL / Frank J. Fastner Aurelio Savina und seine Freundin Lala, "Temptation Island V.I.P."-Paar

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savina, Reality-TV-Star

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savina, Reality-TV-Star

